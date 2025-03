Na dodatek zrobił to tylko dlatego, że Zełenski nie powiedział wystarczająco wiele razy „dziękuję” i śmiał domagać się od sojusznika gwarancji bezpieczeństwa wykraczających poza udostępnienie USA swoich bogactw naturalnych. A skoro tak, to czy nie potraktuje tak samo Korei Południowej, jeśli ta będzie stawać okoniem przy robieniu przez prezydenta USA interesów z Koreą Północną? Czy nie potraktuje tak samo Australii i Japonii, jeśli tego będzie wymagać interes USA w kontaktach z Chinami? Czy nie potraktuje tak w końcu Warszawy, gdy nie okażemy wystarczającego entuzjazmu przy układaniu sobie przez Waszyngton na nowo relacji z Rosją? Oczywiście nie musi zdecydować się na żaden z tych kroków. Ale od dziś wiemy, że może to zrobić. A skoro sojusznik może się zachować nielojalnie, to trochę tak, jakbyśmy go w ogóle nie mieli.



Europa może stracić sojusznika w USA. Ale USA mogą stracić wielu sojuszników

Ale ten medal ma też drugą stronę – o czym Donald Trump lub jego następcy mogą się kiedyś przekonać. Jeśli bowiem Europa, Australia czy Azja zwątpią w sojusz z USA, oznaczać to będzie nie tylko utratę przez nie ważnego sojusznika, ale również utratę wielu sojuszników przez Stany Zjednoczone. I dopóki Stany Zjednoczone w ramach agendy „America First” skupione są na sobie, pewnie nie uważają, aby był to problem. Ale może się zdarzyć, że za dwa, pięć albo dziesięć lat zaostrzy się rywalizacja USA z Chinami. I wtedy może się okazać, że wiatr będzie hulać za amerykańskimi plecami.