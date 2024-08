Zasady gry na tym rynku są właśnie takie. Już się do tego przyzwyczailiśmy i jedynie ponadnormatywna styczność ze sportowymi portalami z okazji igrzysk skłania mnie do tych smutnych refleksji.

Czytaj więcej Paryż 2024 Paryż 2024. Srebrny finał mało udanych igrzysk Tegoroczny urobek Polaków na igrzyskach nie jest zaskoczeniem. Dziesięć medali olimpijskich to wynik na miarę możliwości kraju, w którym sportami narodowymi są piwo i grill.

Anonimowi ludzie zamieniający dziennikarzy w dostarczycieli poszukiwanego przez reklamodawców kontentu dyktują i będą dyktować swoje prawa, są na rynku bardziej poszukiwani i lepiej opłacani niż dziennikarze.

Reguły gry się nie zmienią, zmienia się już natomiast stosunek sportowców do dziennikarzy, bo to na nich spada odpowiedzialność za naginanie prawdy. Najbardziej świadomi zawodnicy przyznają, że w kontaktach z mediami są ostrożni, bo nie mają do dziennikarzy zaufania, a nie każdy jest Ewą Swobodą, która – podobnie jak kiedyś narciarski skoczek Piotr Żyła – chce i umie budować swój wizerunek w zgodzie z nowymi standardami.

Obraz igrzysk w Paryżu był w polskich mediach internetowych nieprawdziwy i zwulgaryzowany

Z drugiej strony widoczna jest też reakcja dziennikarskiej młodzieży, która – zdając sobie sprawę z potrzeb klikbajtu – podejmuje grę podobną do tej, jaką uprawiali z cenzurą w czasach PRL jej dziś już dużo starsi koledzy. Tylko wówczas chodziło o to, by napisać i nie zdjęli, a dziś by napisać i nie podkręcili. Więc może lepiej samemu znaleźć coś, co spodoba się współczesnym cenzorom, niż ryzykować, że już oni sami coś wymyślą.

Efekt finalny jest taki, że obraz igrzysk w polskich internetowych mediach był nieprawdziwy i zwulgaryzowany. Oczywiście przy obecnych możliwościach translatorskich internetu można prawdy poszukiwać gdzie indziej, ale to jednak dość przykra konstatacja.