Była to pierwsza rozmowa ukraińskiego przywódcy z Trumpem, odkąd ten opuścił Biały Dom. Szczegółów nie znamy. Ale w odpowiednim komunikacie kandydat na prezydenta USA nie omieszkał zwrócić uwagę na to, że to ukraińska strona wnioskowała o tę rozmowę i zapewnił, że będzie następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych i „zakończy wojnę”.

Jak Trump i Zełenski widzą koniec wojny?

Po rozmowie z prezydentem Ukrainy Trump powtórzył w zasadzie to, o czym mówił już wiele razy wcześniej. Stwierdził, że obie strony konfliktu „spotkają się i dogadają się odnośnie do porozumienia, które zakończy przemoc i utoruje drogę dla dobrobytu”. Czy w wyniku tego porozumienia Ukraina powróci do granic z 1991 roku? Odzyska okupowane terytoria? Trump o tym nie wspomina. Teraz pozostaje mu tylko przeprowadzić rozmowę telefoniczną z Putinem, by zademonstrować światu, że już wdraża swój plan zakończenia wojny. Nie można wykluczyć, że do takiej rozmowy w najbliższej przyszłości dojdzie.

Rozmowa z prezydentem Zełenskim bez wątpienia ma pozytywne znaczenie dla kampanii wyborczej Trumpa. Teraz, gdy ktoś go oskarży o prorosyjskość, utnie: zobaczcie, dzwoni do mnie Zełenski.