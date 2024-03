Ani w wystąpieniach prezydenta Andrzeja Dudy, ani premiera Donalda Tuska nie było żadnych poważnych uszczypliwości względem siebie

Pytany o komentarz do pomysłu prezydenta Dudy, który zaproponował, by wszystkie kraje NATO zwiększyły wydatki na obronność do 3 proc. PKB, Tusk delikatnie się zdystansował, ale podkreślał, że prezydent ma prawo do zgłaszania swoich inicjatyw.

Czy Donald Tusk został symetrystą? A może wyznacza ramy politycznego sporu w Polsce?

Ani w wystąpieniach prezydenta Andrzeja Dudy, ani premiera Donalda Tuska nie było żadnych poważnych uszczypliwości względem siebie. Tusk, choć sam nie lubi symetrystów i symetryzmu, zachował się, jakby uznawał symetryzm tylko w jednym obszarze: bezpieczeństwa. Podkreślał, że jeśli idzie o relacje z USA, pomoc Ukrainie czy stanowczość wobec Moskwy, w polskiej polityce jest pełna kontynuacja. I ani pomiędzy poprzednim a obecnym rządem, ani też między partiami tworzącymi koalicję 15 października nie ma żadnych zasadniczych rozbieżności.

To pokazuje, że polska elita polityczna zdała egzamin z dojrzałości. Politycznemu konfliktowi zostały nadane wyraźne ramy: spieramy się o sprawy wewnętrzne, o kwestie światopoglądowe, o model demokracji (liberalnej czy nieliberalnej), toczymy spór centrowego liberalizmu z narodowym populizmem. Ale warunkiem prowadzenia tego sporu jest coś, co sporowi w ogóle nie podlega: bezpieczeństwo i istnienie niepodległego państwa polskiego.

Po powrocie z USA Tusk przechodzi do rozgrywki w Unii Europejskiej

I widać też wyraźnie, że Donald Tusk z Radosławem Sikorskim mają pomysł, by rolę tego państwa wzmocnić. Premier zapowiedział pilne spotkanie Trójkąta Weimarskiego, czyli rozmowy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, by przedstawić im wnioski ze spotkania z Joe Bidenem. Tusk organizuje to spotkanie nie jak ktoś, kto jest tylko posłańcem z Waszyngtonu, ale raczej jako ten, kto usiłuje rozegrać nową układankę sił w Unii Europejskiej, jako lider proukraińskiej koalicji, od której zależy pokój na naszym kontynencie. I jego sukces tu będzie zarazem sukcesem Polski.