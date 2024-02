Szczególnie, gdy dochodzi do rozsypania przez protestujących ukraińskiego zboża na tory. I to po raz kolejny. I gdy protestujący posługują się nienawistnymi antyukraińskimi plakatami (niektórymi wręcz prorosyjskimi jak ten „Putin zrób porządek z Ukrainą i z Brukselą, i z naszymi rządzącymi”). Tym razem zdjęcia z granicy obiegły światowe agencje. To dla Polski fatalne z wielu powodów. Niszczenie jedzenia jest głęboko nieetyczne. Gdy na świecie trwa głód, wysypywanie ukraińskiej pszenicy na ziemię to moralna zbrodnia.

W dodatku to działanie katastrofalne wizerunkowo dla Polski. Tuż przed drugą rocznicą rosyjskiej agresji na Ukrainę w świat idą obrazki polskich rolników niszczących zboże z walczącego z Rosją kraju. Dla kremlowskiej propagandy nie może być nic lepszego. A i naszemu krajowi wystawia to nie najlepsze świadectwo. Przecież naprawa wizerunku Polski na świecie była jedną z obietnic koalicji 15 października.

Prezydent Ukrainy mówi o „kpinie”, ambasador o „hańbie”

Sytuację komplikują dodatkowo reakcje Ukrainy. W poniedziałek prezydent Wołodymyr Zełenski pisał o „kpinie” na polskiej granicy. Wysypanie zboża we wtorek ambasador Ukrainy w Warszawie Wasyl Zwarycz nazwał „hańbą”.

Protestujący domagają się zatrzymania Zielonego Ładu, europejskiej polityki klimatycznej w zakresie rolnictwa oraz blokady granicy dla produktów rolnych z Ukrainy. Tyle że partia Donalda Tuska dotąd popierała unijną politykę klimatyczną. Wprowadzenie embarga zaś uderzyłoby też w polskich eksporterów, bo Ukraina odpowiedziałaby tym samym. A co gorsza radykalnie popsułoby relacje z Kijowem. Przy okazji okazałoby się, że w tej sprawie działania rządu koalicji 15 października nie różnią się aż tak bardzo od działań rządu PiS.