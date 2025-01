To nie film. Groźny pożar naprawdę pochłania Pacific Palisades – luksusową dzielnicę Los Angeles położoną między Santa Monica i Pacyfikiem. Wszystko zaczęło się we wtorek ok. 10:30 czasu lokalnego (19:30 czasu polskiego). Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie, w ciągu dwóch godzin objął ok. 500 hektarów. Płoną luksusowe rezydencje, ewakuowanych zostało około 30 tysięcy mieszkańców. Władze federalne ogłosiły stan wyjątkowy. Pożar gasi ponad 250 strażaków, ale ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie ze względu na silny wiatr.



Pożar w Los Angeles: Mieszkańcy porzucają samochody na zakorkowanych ulicach i uciekają pieszo

W Pacific Palisades mieszka wiele gwiazd - m.in. Tom Hanks, Rita Wilson, Reese Witherspoon, Matt Damon, Ben Affleck, J. Lo, Bradley Cooper, Jennifer Aniston, Miles Teller, Michael Keaton i Adam Sandler.

Aktor James Woods udostępnił zdjęcia, na których widać jak ogień błyskawicznie zbliża się do jego domu. W mediach społecznościowych dziękował ratownikom, za ich pracę. „W naszej okolicy jest kilka szkół podstawowych i nasza społeczność dołożyła ogromnych starań, aby bezpiecznie ewakuować dzieci” - podkreślił.

W ogarniętej ogniem dzielnicy ludzie porzucali swoje samochody i uciekali pieszo, bo na ulicach i drogach tworzyły się korki. Aktor Steve Gutenberg, który pomagał w ewakuacji od momentu wybuchu pożaru, apelował do mieszkańców, by w samochodach zostawiali kluczyki, ponieważ trzeba oczyszczać Palisades Drive z pojazdów, aby umożliwić ratownikom dostęp do zagrożonych terenów. W mediach społecznościowych nawoływał, by ludzie nie chronili swoich domów, tylko uciekali, bo zagrożenie jest naprawdę ogromne, a ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie.