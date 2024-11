Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański przekazał w środę w Sejmie, że ogółem z terenów popowodziowych rządowe wsparcie w wysokości do 100 i 200 tys. zł otrzymało 3 135 rodzin. Pytany o tę pomoc w Programie Pierwszym Polskiego Radia wyjaśnił, że według przyjętego założenia maksymalną kwotę, czyli 200 tys. zł wypłaca się, gdy budynek nadaje się do rozbiórki. Dotyczy to – jak mówił - przypadków, gdy naruszona jest konstrukcja. W pozostałych przypadkach rzeczoznawcy budowlani oceniają stopień zniszczenia i w zależności od uszkodzeń przyznawana jest kwota wsparcia.

Szczepański przekazał, że dofinansowanie na remont mieszkania bądź budynku mieszkalnego otrzymało dotąd na terenach dotkniętych powodzią 3 135 rodzin. W sumie wysokość udzielonej pomocy to 218 mln zł, zaś pozostałe zasiłki to 311 mln zł zostały przekazane do gmin, które „jeszcze w tym tygodniu” zajmą się ich rozdziałem. - Na kontach wojewody, zarówno opolskiego, jak i kontach wojewody dolnośląskiego, bo tam mamy najtrudniejszą sytuację, jest prawie po sto milionów złotych - powiedział.

Bez pieniędzy i bez mieszkania

Tymczasem RMF FM podaje przykład kamienicy w Kłodzku. Budynek uległ tak poważnym zniszczeniom, że nadzór budowlany zakazał mieszkańcom wstępu. Zawaliła się ściana nośna, zawalił się także strop na parterze. Jedna z mieszkanek mówiła reporterce radia, że liczyła na uznanie całkowitej szkody. Jest bardzo prawdopodobne, że budynek zostanie wyburzony. Rzeczoznawca uznał jednak tylko 42 proc. szkód, co oznacza, że właścicielka ma dostać 84 tys. zł. - Przecież to nie wystarczy nawet na połowę remontu, o ile w ogóle ktoś nam na to pozwoli – mówiła RMF FM mieszkanka budynku. Podawała też przykład sąsiadki, która mieszkała na drugim piętrze i woda nie wdarła się bezpośrednio do jej mieszkania. O świadczenie nie może się więc nawet starać, choć - podobnie jak wszyscy inni mieszkańcy budynku - nie może wrócić do mieszkania.

Mieszkańcy Kłodzka mówili też w rozmowie z RMF FM o wątpliwościach dotyczących oceny szkód, dokonanych przez rzeczoznawców. Jeden z mieszkańców, właściciel 130-metrowego mieszkania wspomina, że otrzymał taką samą kwotę jak jego sąsiad, właściciel mieszkania 60-metrowego.