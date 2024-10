Potężny pożar w brytyjskiej stoczni okrętów atomowych. "Nie ma zagrożenia nuklearnego"

Policja hrabstwa Kumbria dodała we wpisie, że ​​mieszkańcom zaleca się pozostanie w domach oraz zamknięcie drzwi i okien do czasu zakończenia incydentu. ​​Devonshire Dock Hall, główny budynek ośrodka, został ewakuowany, a wszystkie osoby znajdujące się w środku zostały odnalezione – podano.

Reklama

Na zdjęciach, krążących w sieci, widać płomienie i czarny dym unoszący się ze szczytu dużego budynku na terenie stoczni. Według firmy BAE Systems, to drugi co do wielkości kompleks stoczniowy w Europie. Zakład zatrudnia ok. 10 tys. pracowników.

Według BAE Systems, kryta stocznia w Barrow-in-Furness ma powierzchnię ok. 25 tys. m2, ma to być drugi największy obiekt tego typu w Europie. W Devonshire Dock Hall wybudowano m.in. cztery okręty podwodne klasy Vanguard, które są zdolne do przenoszenia amerykańskich pocisków balistycznych typu Trident II z głowicami jądrowymi.