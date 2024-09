„Wały należą do Wód Polskich, ale to bez znaczenia. Centrum Zarządzania Kryzysowego dowozi na miejsce piasek, worki i folię. Wały trzeba podnieść o półtora metra, by zabezpieczyć osiedla” - informuje biuro prasowe urzędu miejskiego we Wrocławiu.

Jednocześnie władze apelują do mieszkańców osiedli Marszowice 1 i Marszowice 2, by „przenieśli się na wyższe piętra budynków”. "Jeśli będzie konieczność ewakuacji na miejsce podstawimy autobusy" - zapewniają.



Jacek Sutryk: Wały na Marszowicach podnoszone przy użyciu 40 tys. worków z piaskiem

Na Marszowice udał się prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk. Sutryk poinformował, że zrzut ze zbiornika Mietków ma osiągnąć poziom 60 m3 na sekundę.



Wały w rejonie Marszowic mają zostać w części ofoliowane oraz podniesione przy użyciu 40 tys. worków z piaskiem. - Tak, aby woda nie poszła dalej. Na wszelki wypadek poinformowaliśmy wszystkich o tym, co się dzieje, poprosiliśmy o czujność - podkreślił Sutryk.



- Większy zrzut do poziomu 60 m3/sekundę zostanie odnotowany ok. godziny 6-7 – zaznaczył prezydent Wrocławia.