Pożary w Chile: Nie żyje już ponad 100 osób. "Tragedia o wielkiej skali”

Gabriel Boric ostrzegł, że kraj stoi w obliczu „tragedii o bardzo wielkiej skali”. Jak zaznaczył polityk, ofiar będzie więcej. - Dzisiaj priorytetem jest ratowanie życia i jak najszybsze zduszenie ognia - podkreślił.

Najbardziej śmiercionośne pożary lasów w Chile w historii

Jak czytamy, jest to najbardziej śmiercionośnych pożar lasów w Chile w historii. Dotychczas zginęło już co najmniej 112 osób. Gubernator regionu Valparaiso, Rodrigo Mundaca, poinformował również, że kilkaset osób jest zaginionych. Ministerstwo Mieszkalnictwa podało zaś, że niszczycielski ogień dotknął od 3 tys. do 6 tys. domów.

Na miejsce pożarów wysłano wojsko, które pomaga strażakom w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się ognia. Helikoptery zrzucają na ziemię wodę, by okiełznać żywioł.

Władze Chile zaapelowały do mieszkańców oraz turystów, by nie podróżowali do obszarów, które zajęte są pożarami. Wezwano także do zawieszenia planowych operacji i zezwolono na utworzenie tymczasowych szpitali polowych.