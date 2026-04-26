W niedzielę 26 kwietnia placówki handlowe będą otwarte. Kolejne niedziele handlowe w tym roku przypadają na 28 czerwca, 30 sierpnia oraz 6, 13 i 20 grudnia.

Zakupy dziś będzie można zrobić w większości dużych sklepów i galerii handlowych.

Kiedy wypadają niedziele handlowe i jakie są zasady zakazu

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w niedzielę przed Wielkanocą, a po nowelizacji również w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi kara od 1000 zł do 100000 zł, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

Handel w niedzielę. Co mówią przepisy?

W 2026 r. mamy osiem niedziel handlowych. Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta handel jest dozwolony w kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia, niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkanocy oraz ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Dodatkowa, trzecia handlowa niedziela w grudniu obowiązuje od ubiegłego roku. Została ona wyłączona z zakazu handlu w zamian za wolną od pracy Wigilię.