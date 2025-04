Profesjonalna szosówka w cenie SUV-a

W kategorii szosówek znalazły się trzy rodzaje rowerów: race, endurance i aerodynamiczne. Race to klasyczna kolarzówka, endurance nieco bardziej wytrzymała, z lepszą odpornością na wstrząsy. Modele aerodynamiczne charakteryzują się przeznaczeniem wyścigowym z użyciem materiałów najwyższej jakości. I dlatego to właśnie najdroższy rower szosowy w 2025 roku w tej kategorii kosztuje nawet 107 500 zł (mniej nie znaleźliśmy). Tyle trzeba wydać za model CCR Evo Ultra na karbonowej ramie niemieckiej marki Corratec. Dla porównania jest to równowartość nowego SUV-a Kia XCeed w wersji podstawowej (benzyna 1,5 T-GDI, 160 KM, manualna skrzynia biegów).

Cała kategoria szosówek aerodynamicznych jest najdroższa, a ceny zaczynają się od 8499 zł. Tyle kosztuje - i nie chce byc mniej - Broster Aero CR 4000. Znacznie taniej można mieć nową szosówkę race (Elops Single Speed 500 - 1299 zł i tańszej oferty nie znaleźliśmy) i endurance (Triban RC 100, 1399 zł, do zaoszczędzenie jat 200 zł), Tutaj maksymalne ceny także są spore i dochodzą do 69 000 zł za rower: dla race to Specialized S-Works Tarmac SL8 (można kupić za 14 tys. euro), dla endurance Specialized S-Works Roubaix SL8 LTD - jest promocja: 47 700 zł.

E-rower od 3 399 zł, ale z marketu

Najtańsze rowery elektryczne są kilkukrotnie droższe od najtańszych analogowych rowerów miejskich. Tu stawki zaczynają się od 3-4 tys. zł i dotyczą modeli mniej znanych marek (Lovelec Alkor i Elops 120E). Ta ostatnia to marka własna popularnej sieci marketów sportowych Decathlon, sugerowana cena detaliczna wynosi 3 399 zł, ale mozna trafić ten model za 2 999 zł. Lovelec kosztuje 4 399 zł - znaleźllismy powystawowy za 3 799 zł.

Najdroższe są rowery elektryczne w segmencie cross, gdzie trzeba wydać co najmniej 7 499 zł (Ecobike Forest, jest też do kupienia za 6 699 zł) aż do 62 000 zł za Specialized (model S-Works Turbo Creo 2 - i nie chce być taniej). Jeszcze droższy jest elektryk górski, bo kosztuje nawet 71,5 tys. zł. To też Specialized S-Works, tyle że Turbo Levo SL LTD (znaleźliśmy za 65 999 zł).

Elektryki rowerowe ze średniej półki to wydatek ok. 10-11 tys. zł, jak Winora Tria 7 ECO w segmencie rowerów miejskich 11 4999 zł (ale jest też do kupienia za 8 899 zł). Najdroższy rower elektryczny do zwykłej jazdy po mieście kosztuje w 2025 roku 38 tys. zł (Stevens E-14 Plus - i można go kupić taniej o 7 tys. zł). Różnice cenowe będą tu dotyczyć także samych akumulatorów i zasięgu, ale im większy zasięg, tym taki rower staje się też cięższy.