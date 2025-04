Portugalska tarcza przeciw cłom USA. Skorzysta 70 tysięcy eksporterów

Lizbona wyda ponad 10 mld euro na ochronę gospodarki przed taryfami celnymi USA. Zapewni to portugalskiemu biznesowi kapitał obrotowy i pieniądze na inwestycje. Skorzysta ok. 70 tys. firm, także z zagranicy, które przeniosą działalność do Portugalii.