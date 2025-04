Choć to mężczyźni częściej pozwalają sobie na spontaniczne wydatki o znacznej wartości, to kobiety są bardziej skłonne do refleksji nad swoimi decyzjami zakupowymi – 29 proc. z nich przyznało, że żałowało takiego wydatku, a przyznało tak 26 proc. mężczyzn.

– Jak widać, zachowania zakupowe różnią się w zależności od płci. Mężczyźni często podejmują decyzje szybciej i bardziej spontanicznie, natomiast kobiety są bardziej skłonne do analizowania swoich wyborów po fakcie. Przedstawiciele obu płci zgadzają się natomiast, że kobiety częściej wydają pieniądze na ubrania, kosmetyki i buty, podczas gdy mężczyźni z reguły dokonują impulsywnych zakupów sprzętu elektronicznego i gadżetów – komentuje Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Czytaj więcej Praca Zetki marzą o pracy na stabilnym etacie Wbrew potocznym opiniom najmłodsze na rynku pracy pokolenie Z ma podobne oczekiwania wobec pracod...

W efekcie częste uleganie zachciankom – nawet tym pozornie niewinnym – może doprowadzić do poważnych problemów finansowych. – Młodsze pokolenia są bardziej podatne na bodźce marketingowe i emocjonalne zakupy. Dodatkowo, w tym wieku często nie posiadają jeszcze ugruntowanych nawyków finansowych, co może prowadzić do częstszych impulsywnych decyzji – mówi Jakub Kostecki, prezes firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.

Badanie AliExpress. Polacy mistrzami rozwagi na zakupach

Inne badania także pokazują, że jednak większość Polaków kupuje ostrożnie i opiera się impulsom. To przeprowadzone dla platformy AliExpress pokazało, że 78 proc. kupuje z rozmysłem, a tylko 20 proc. ulega impulsywnym zakupom.

Dane pokazują, że na tle innych państw europejskich Polacy są mistrzami rozwagi i ostrożności. Średnio 69 proc. Europejczyków kupuje z rozwagą i bez ulegania impulsom. Dodatkowo pocieszające jest, choć dla handlu to niekoniecznie dobra wiadomość, że 72 proc. Polaków zamierza skupić się na kupowaniu mniejszej liczby produktów, ale o wyższej jakości. Co więcej wciąż stosunek jakości do ceny jest kluczowym czynnikiem dla polskich konsumentów – 78 proc. aktywnie poszukuje lepszych ofert, wyprzedzając wiele innych krajów europejskich. W kategoriach takich jak uroda i zdrowie (46 proc. w Polsce vs. 33 proc. w Europie), sprzęt AGD i elektronika użytkowa (32 proc. vs. 21 proc.) oraz narzędzia do domu i ogrodu (33 proc. vs. 25 proc.) przypada największy udział w wydatkach Polaków, zatem stawiają głównie na praktyczne zakupy.