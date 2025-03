Do czego doprowadzi motoryzacyjna wojna celna Donalda Trumpa?

Wcześniej przeciwko polityce celnej Trumpa, gdy zapowiedział on nałożenie ceł na samochody i części sprowadzane z Meksyku i Kanady, protestowała organizacja American Automotive Policy Concil, skupiająca trzech wielkich amerykańskich producentów – Forda, General Motors i Stellantisa. Wezwała ona Trumpa do rezygnacji z ceł. – Cła nie wypędzą producentów samochodów do domu. Spowodują wzrost cen, pogorszenie relacji i odwrócenie globalnej pozycji Ameryki – komentuje Nigel Green.

Według przedstawionych w czwartek analiz Goldman Sachs 25-procentowe na importowane do USA samochody może podnieść ich cenę z 5 do 15 tys. dol. (przyjmując wartość samochodu od 20 do 60 tys. dol.). Ponadto zakładając, że około 50 proc. części w samochodach wyprodukowanych w USA jest zagranicznych, cło w wysokości 25 proc. może podnieść koszt lokalnie wyprodukowanych pojazdów w granicach od 3 do 8 tys. dol. – prognozuje Goldman Sachs. Spośród około 16 mln samochodów sprzedanych w USA w 2024 r. 46 proc. pochodziło z importu. W tym 2,5 mln aut pochodziło z Meksyku, 1,4 mln z Korei Południowej, 1,3 mln z Japonii, 1,1 mln z Kanady i 700 tys. z Europy.

– Oczekujemy, że wzrosty cen rozprzestrzenią się na cały amerykański przemysł samochodowy. W krótkim okresie presja na spadek wielkości sprzedaży będzie się nasilać. Jednak w dłuższej perspektywie negatywny wpływ taryf będzie się stopniowo zmniejszał, w miarę jak popyt na samochody będzie się odradzał, biorąc pod uwagę, że są one niezbędne do codziennego życia, a ich produkcja w USA wzrośnie – uważają analitycy Goldmana Sachsa.

Będą zwolnienia w fabrykach w Europie

Europa także wiele straci. Jeśli eksport zmniejszyłby się np. o kilkaset tysięcy pojazdów, to może się okazać, że konsekwencją będą zwolnienia w fabrykach, gdzie są produkowane. – Jeśli z eksportu do USA wypadnie np. 200 tys. pojazdów, to jest to roczna produkcja średniej wielkości fabryki. Przy tym redukcje zatrudnienia wskutek spadku produkcji i eksportu mogą objąć nie tylko producentów aut, ale także branżę dostarczającą części i komponenty – powiedział „Rzeczpospolitej” Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych (CLEPA) przypomina, że europejscy dostawcy zainwestowali w ostatniej dekadzie blisko 10 mld euro w zakłady produkcyjne w Meksyku – jednym z głównych źródeł pojazdów dla USA. Cła na produkty z tego kraju mogą również pośrednio przełożyć się na firmy z Europy, prowadząc do strat miejsc pracy i ograniczenia inwestycji.

Według Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) nowe regulacje uderzą nie tylko w producentów samochodów, ale także w europejskich dostawców, w tym z Polski, których części i podzespoły często trafiają do pojazdów montowanych poza USA, a następnie eksportowanych na ten rynek. – Decyzja administracji amerykańskiej to niepokojący sygnał dla branży motoryzacyjnej, która w Europie, w tym w Polsce, jest mocno zintegrowana z globalnym rynkiem. Obawiamy się, że może to wpłynąć na zmniejszenie zamówień oraz zachwiać stabilnością eksportu – mówi Tomasz Bęben, prezes SDCM.