Według deVere Group obostrzenia uderzą nie tylko w Niemcy czy Japonię, ale także w Amerykanów, ponieważ wprowadzenie ceł odwetowych przez partnerów handlowych USA jest praktycznie pewne. Taki krok już zasugerowali przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Wcześniej przeciwko polityce celnej Trumpa, gdy zapowiedział on nałożenie ceł na samochody i części sprowadzane z Meksyku i Kanady, protestowała organizacja American Automotive Policy Council, skupiająca trzech wielkich amerykańskich producentów – Forda, General Motors i Stellantisa. Wezwała ona Trumpa do rezygnacji z ceł.

Protestowali także inni szefowie amerykańskich koncernów, którzy dobrze wiedzą, że wprowadzenie tak wysokich stawek celnych wcale nie będzie działało na korzyść amerykańskiego przemysłu samochodowego.– Cła spowodują wzrost cen, pogorszenie relacji i odwrócenie globalnej pozycji Ameryki – komentuje Nigel Green.

W fabrykach aut będą zwolnienia

Ale Europa także wiele straci. Jeśli eksport zmniejszyłby się np. o kilkaset tysięcy pojazdów, to może się okazać, że konsekwencją będą zwolnienia w fabrykach, w których są one produkowane. – Jeśli z eksportu do USA wypadnie np. 200 tys. pojazdów, to jest to roczna produkcja fabryki średniej wielkości. Przy tym redukcje zatrudnienia wskutek spadku produkcji i eksportu mogą objąć nie tylko producentów aut, ale także branżę dostarczającą części i komponenty – powiedział „Rzeczpospolitej” Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Konsekwencje ceł odczują także europejscy konsumenci. Może się okazać, że pojazdy firm europejskich, sprzedawane w Europie, ale produkowane w USA, będą kosztować więcej. Choć jest bardzo możliwe, że producenci zrobią wszystko, by ewentualne podwyżki okazały się jak najmniej dotkliwe. – Nie można wykluczyć, że wezmą na siebie część tych kosztów związanych z wprowadzeniem wysokich ceł – uważa Faryś.