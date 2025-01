Kanada jest gotowa na cła Trumpa. Premier Trudeau: To będzie dolar za dolara ceł

"Jeśli USA nałożą niesprawiedliwe cła, nasza odpowiedź będzie poważna, szybka i rozważna, ale bardzo silna" - powiedział Trudeau. Premier dodał, że "celem będzie pozbycie się tych ceł jak najszybciej, a w tym celu wszystko jest możliwe".

Komentując wypowiedzi Trumpa z poniedziałku, że ma nastać "wiek złoty" dla Ameryki, Justin Trudeau powiedział, że będzie to "wymagało więcej stali i aluminium, więcej minerałów krytycznych, więcej dostaw energii z pewnych źródeł i taniej, by gospodarka amerykańska mogła funkcjonować w pełni". Podkreślił, że to właśnie Kanada jest źródłem amerykańskiego importu tych surowców, w tym dostawcą uranu. Premier Kanady przypominał, że alternatywne źródło dostaw, to obecnie takie kraje jak "Chiny, Rosja i Wenezuela".

Kanadyjski rząd nie wyklucza reakcji "dolar za dolara ceł". "Cła zostaną zapłacone przez amerykańskich konsumentów" - dodał Trudeau.