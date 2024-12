Wielkie plany LPP. Firma zainwestuje w 2025 r. 3,5 mld zł

Plan tegoroczny zakłada otwarcie 650 sklepów, z czego 560 to sklepy Sinsay – z odzieżą relatywnie tanią oraz elementami wyposażenia wnętrz. W czwartym kwartale ruszyć ma zaś 275 sklepów pod tym szyldem.

W tym roku LPP zapowiada 20-21 mld zł przychodu i 52-53 proc. marży brutto. Taki poziom marż zamierz utrzymać też w kolejnym roku. Inwestycje wyniosą 1,9 mld zł.

Do końca 2025 r. firma chce jeszcze podwoić liczbę sklepów Sinsay do około 3 tys. i otworzyć ok. 100 salonów pozostałych brandów. Celem jest zwiększenie sieci sprzedaży grupy do 4,4 tys. sklepów.