Znana sieć sklepów z artykułami wyposażenia wnętrz w tarapatach. Wkroczył sąd

W ubiegłym roku jednak DUKA miała kolejny problem. UOKiK ukarał sieć grzywną w wysokości ponad 1,5 mln zł za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów. Sklep internetowy firmy automatycznie dodawał do koszyków produkty, takie jak parasolki czy filiżanki, których część klientów mogła nie zauważyć i dopłacić do zamówienia. UOKiK nakazał sieci także zrekompensowanie strat poniesionych przez konsumentów. Jak zaznaczył urząd, praktyka stosowana przez Dukę w e-sklepie to tzw. dark patterns, czyli wykorzystywanie w nieuczciwy sposób wiedzy na temat zachowań konsumentów do wpływania na ich wybory w trakcie zakupów.