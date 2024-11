Cła Donalda Trumpa. Jeszcze ich nie ma, ale firmy reagują

Z kolei producent narzędzi do majsterkowania Stanley Black & Decker nie ukrywa, że jeśli rzeczywiście cała zostaną wprowadzone, to przyjdzie mu ograniczyć chiński biznes. Czy jednak przeniesie do go USA, tak jak ma nadzieję Donald Trump? — Raczej nie – brzmiała odpowiedź służb prasowych.

A co w takim razie zrobi Elon Musk, który produkuje tesle w Chinach i część z nich sprzedaje w USA?

Warto pamiętać w tym przypadku, że Elon Musk zainwestował w Chinach, ale i 170 mln dolarów w kampanię wyborczą Donalda Trumpa. Prezydent -elekt jest pod wielkim wpływem urodzonego w RPA miliardera z amerykańskim paszportem. I wiadomo, że ma on ogromny wpływ na to, co Donald Trump robi i mówi. — Musk jest super-geniuszem. A super-geniuszy musimy chronić - mówił Donald Trump podczas kampanii wyborczej. Czas pokaże, czy chodzi o samego Muska, czy także o jego chiński biznes. Warto przypomnieć, że Elon Musk ma doskonałe stosunki nie tylko z przyszłym prezydentem, USA, ale i z prezydentem Chin, Xi Jinpingiem.