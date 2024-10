O zmianach w strategii grupy Auchan napisało kilka francuskich dzienników. Według „Le Figaro”, powołującego się na źródło bliskie spółce, Auchan ma dwóch potencjalnych nabywców rosyjskiego biznesu, ale ich nazwy nie zostały jeszcze ujawnione.

Auchan zarabia w Rosji, ale „przestrzega sankcji"

„W odróżnieniu od innych, mniej ostrożnych dystrybutorów europejskich, sieć Auchan rygorystycznie przestrzega sankcji nałożonych na Rosję. Nie inwestuje tam i nie zwraca (do rosyjskiego budżetu – red.) ani grosza. Stawia to ją w bardzo niekorzystnej sytuacji w porównaniu z lokalnymi graczami należącymi do rosyjskich oligarchów. Dziś to oni nie mogą zrobić ze swoimi pieniędzmi nic innego, jak tylko zainwestować je w swój biznes (w Rosji – TMT)” – zapewnił gazetę przedstawiciel koncernu. Nie objaśnił jak to możliwe, że zarabiając w Rosji, sieć jakoby nie odprowadzała podatków do rosyjskiego budżetu, z którego Kreml finansuje wojnę.

„Le Figaro” przypomina, że Auchan wcześniej oświadczał, że ​​nie zamierza opuszczać rynku rosyjskiego. Firma została przez Ukrainę uznana za sponsora rosyjskiej wojny. W 2023 r. „Le Monde”, „The Insider” i „Bellingcat” opublikowały śledztwo, w którym ujawniły, że pracownicy Auchan w Petersburgu wkrótce po wybuchu wojny zebrali towary – w tym odzież, butle z gazem i śpiwory – i przekazali je armii rosyjskiej. Dziennikarze napisali także o punkcie zbiórki „pomocy humanitarnej dla Donbasu” w jednym ze sklepów sieci.