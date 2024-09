Notowania Allegro rozpoczęły czwartkową sesję od mocnej przeceny. Po godz. 9 kurs spada o 8 proc. do 35,7 zł. W trakcie pierwszego kwadransa sesji właścicieli zmieniły już akcje o wartości przekraczającej 30 mln zł. To dziś najwyższy obrót na warszawskiej giełdzie. Handlowa spółka opublikowała dziś wyniki za II kwartał i podała prognozy na obecny, trzeci kwartał.

Jakie wyniki miało Allegro w II kwartale 2024 r.?

Skorygowana EBITDA grupy Allegro w II kwartale 2024 roku wzrosła o 31,5 proc. do 763,1 mln zł. Była wyższa od średniej z prognoz analityków, która wynosiła 746,7 mln zł. Również zysk netto przebił oczekiwania. Wyniósł 347,1 mln zł wobec 318,7 mln zł prognozowanego przez ekspertów i wobec 119 mln zł rok wcześniej.

Z kolei zysk operacyjny rok do roku urósł o 63 proc. do 493,4 mln zł i był o niespełna 1 proc. niższy od prognoz. Nieco niższe były też przychody: wyniosły 2 697 mln zł wobec 2 728 mln zł konsensusu. Rok do roku urosły o 12 proc.

Allegro przyspieszyło w Polsce

Allegro zwraca uwagę na wzrost wartości sprzedanych towarów brutto (GMV) w grupie. Z uwzględnieniem działalności międzynarodowej przyspieszył on o 2,2 pkt proc. do 11,1 proc. rok do roku, a skorygowany zysk EBITDA wzrósł o 31,5 proc. Obie wartości były wyższe od oczekiwań spółki. Z kolei liczba aktywnych kupujących w całym regionie przekroczyła 20 mln, z czego ponad 5 mln na platformach poza Polską.

GMV w naszym kraju przekroczyło 15 mld zł w drugim kwartale, a wzrost wskaźnika przyspieszył do 11,6 proc., czyli tempa ponad dwa razy szybszego niż dynamika krajowej sprzedaży detalicznej. Przychody z działalności w Polsce urosły o 23,8 proc., osiągając poziom 2,3 mld zł.