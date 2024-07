Duże sklepy wracają do łask? Nieoczekiwana porażka Lidla i Biedronki

Raport Proxi.cloud wskazuje również, że liczba unikalnych klientów w sklepach spożywczych wzrosła o 0,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku. W trzech z czterech badanych formatów widać ten wzrost – dla sklepów convenience o 2,8 proc., supermarketów o 1,6 proc., a hipermarketów o 0,4 proc. Z kolei w dyskontach widać spadek r./r. o 0,3 proc.

– Zmiany liczby klientów odwiedzających poszczególne formaty są na tyle małe, że nie powinny one budzić wątpliwości. W liczbach widzimy, że nie przekładają się one w pełni na liczbę wizyt, a wynikać mogą z czynników kompletnie niezwiązanych z branżą spożywczą – ludzie wyjeżdżają, zmieniają przyzwyczajenia i jedni stają się bardziej lojalni swoim formatom, inni z kolei mniej – mówi Miłosz Sojka. – Po raz kolejny jednak widać, że większe zwyżki i spadki liczby konsumentów, które mogą występować w poszczególnych miesiącach w dłuższej perspektywie (tym razem półrocznej), zbiegają się koniec końców do niskich wartości zmian – dodaje.

Biedronka z gorszymi wynikami

Ostatnie wyniki półroczne Biedronki wskazują, że problem może być głębszy. Przychody Biedronki liczone w złotówkach wzrosły w pierwszym półroczu o 4,5 proc. r./r., do 11,5 mld euro, a w drugim kwartale wzrosły o 0,1 proc., do 5,8 mld euro. Jednak już tzw. sprzedaż porównywalna (like-for-like, bez nowych sklepów) spadła o 0,2 proc. w pierwszej połowie roku i o 4,6 proc. w drugim kwartale. EBITDA Biedronki wyniosła w I półroczu 878 mln euro wobec 872 mln euro przed rokiem. Marża EBITDA spadła do 7,6 proc. z 8,5 proc. rok wcześniej.

– Jak przewidywano, 2024 r. został naznaczony, po cyklu inflacyjnym, ostrymi skutkami wynikającymi z gwałtownej korekty cen żywności i znacznego wzrostu kosztów. Wiedzieliśmy, że konkurencja będzie bardzo silna, nasilona przez ograniczony popyt konsumentów – wyjaśnia Pedro Soares dos Santos, prezes Jeronimo Martins, właściciela Biedronki. – Dlatego wciąż strategicznie jesteśmy skupieni na konkurencyjności, inwestując mocno w cenę. Doprowadziło to wszystkie nasze marki do wzmocnienia ich pozycji rynkowej w trudnych okolicznościach – dodaje. Firma spodziewa się, że deflacja żywności i wysoka inflacja kosztów będą się utrzymywać przez całą drugą połowę roku.