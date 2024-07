Lidl z Biedronką zmuszają inne sieci do organizowania promocji

– Planując nasze akcje promocyjne, bierzemy pod uwagę aktualne potrzeby klientów, stąd są one dopasowane do uwarunkowań rynkowych, ale też np. ważnych wydarzeń czy pory roku – podkreśla.

Zdaniem branżowych ekspertów wzrost inflacji w kraju prawdopodobnie zmusi sieci handlowe do dalszego zwiększania liczby promocji, aby zachować konkurencyjność i przyciągnąć klientów. Rosnące ceny mogą skłonić konsumentów do poszukiwania okazji, co z kolei zmusi sklepy do oferowania większej liczby promocji.

Znikające sklepy

Sytuacja na rynku jest trudna, co widać choćby po pozycji nawet czołowych sieci. Carrefour w Polsce w ciągu roku zwolnił ponad 900 osób, w tym samym okresie zlikwidował też niemal 100 placówek. Spośród nich większość – bo 92 – stanowiły sklepy franczyzowe. Paradoksalnie, mimo redukcji zatrudnienia w swoich placówkach francuska sieć zamierza koncentrować się na rozwijaniu sieci franczyzowych. Pod koniec 2023 r. Carrefour zatrudniał w Polsce 9935 pracowników, co stanowi spadek o 951 osób w porównaniu z końcem 2022 r., kiedy zatrudnienie wynosiło 10 886 osób.

Trend utrzymuje się od dawna. Wspomniany Carrefour na koniec marca miał 813 sklepów, czyli 28 mniej niż na koniec 2023 r. Liczba sklepów tej sieci w Polsce jeszcze na koniec 2022 r. wynosiła 928, a na koniec 2021 r. prowadziła sprzedaż w 955 punktach.