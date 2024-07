Do chwili zatwierdzenia sprawozdania sieć otworzyła jeden sklep osiedlowy, przy jednoczesnym zamknięciu 21 nierentownych lokalizacji. Dodatkowo firma przekształciła jeden hipermarket franczyzowy na zwykły hipermarket oraz dwa supermarkety na supermarkety działające na zasadzie franczyzy.

Dyskonty wygrywają

Zmiany są efektem wielu trendów. Konsumenci odwracają się od hipermarketów. Ich udział w polskim rynku to ok. 6-7 proc., podczas gdy dyskontów niemal 45 proc. Najszybciej rośnie Żabka, która ma w Polsce ponad 10 tys. sklepów, średnio uruchamia ich ok. 1 tys. rocznie. Biedronka półroczne wyniki poda za tydzień, zaś w pierwszym kwartale otworzyła 28 sklepów i przebudowała 62. Na koniec marca miała 3,6 tys. placówek.

Polski rynek handlowy nadal się kurczy. Z 28 monitorowanych jego sektorów w pierwszym półroczu w 21 odnotowano spadek liczby sklepów, a tylko w sześciu wzrost, dla jednego sektora nie odnotowano różnicy – wynika z danych Dun & Bradstreet Poland.

W efekcie w pierwszym półroczu z polskiego rynku zniknęło nieco ponad 1,6 tys. sklepów. Do tej liczby należy doliczyć 5,2 tys. zawieszonych działalności.

- Najwięcej ubyło sklepów spożywczych, w pierwszych sześciu miesiącach to ponad pół tysiąca, a także sklepów odzieżowych, których ubyło nieco ponad 200. Poza tym ubyło także sklepów niewyspecjalizowanych ogólnego przeznaczenia, z farbami artykułami metalowymi czy księgarni i artykułami piśmienniczymi – mówi Tomasz Starzyk, rzecznik Dun & Bradstreet Poland.

W pierwszym półroczu przybyło sklepów motoryzacyjnych, piekarni i ciastkarni, kwiaciarni, sklepów sportowych czy z artykułami medycznymi.