Finał Euro 2024. Angielskie sieci handlowe zmieniają godziny otwarcia sklepów

Finał Euro 2024, w którym zagra reprezentacja Anglii, wymusza na angielskich firmach dostosowanie się do faktu, że Anglicy generalnie będą kibicować swojej drużynie. A po meczu albo będą topić smutki, albo świętować.

Reklama

Finał Euro 2024. Lidl w Anglii w poniedziałek otworzy sklepy później

Sklepy sieci Lidl w Anglii w poniedziałek będą otwarte później niż zwykle i to, jak podkreślił Lidl GB, niezależnie od wyniku meczu. Klientom zalecono przygotowanie się na fakt, że zamiast o 8, do Lidla będą mogli zajrzeć najwcześniej o 9. Przy tym sklepy w Szkocji i Walii (w których to częściach Wielkiej Brytanii raczej Anglikom kibicować się nie będzie), będą otwarte normalnie.

Czytaj więcej Przemysł spożywczy Angielskie puby szykują dodatkowe 10 mln kufli piwa na finał Euro 2024 Finał Mistrzostw Europy, mecz Hiszpania-Anglia, to dla brytyjskiej gospodarki szansa na dodatkowy impuls wzrostowy. Puby szykują się do oblężenia, Tesco liczy na sprzedaż miliona pizz, a reszta detalistów na wysokie przychody w weekend.

– Wiemy, jak wiele ten mecz znaczy dla kibiców Anglii i chcemy zapewnić naszym kolegom szansę na uczczenie tak ważnego momentu w historii angielskiej piłki nożnej. Nie osiągnęlibyśmy naszych celów bez naszych kolegów, więc w uznaniu ich ciężkiej pracy i poświęcenia ten ruch (późniejsze otwarcie sklepów – przyp. red.) pozwoli im dołączyć do emocji i okazać wsparcie drużynie Anglii. Życzymy jej powodzenia w wielkim meczu – powiedział, cytowany przez „The Independent”, Ryan McDonnell, dyrektor generalny Lidl GB.

Tesco zamknie wcześniej sklepy Express

Największa sieć handlowa w Wielkiej Brytanii oświadczyła, że zamknie wcześniej niż zwykle swoje sklepy Express. Placówki te zazwyczaj są czynne do 22 lub 23 każdego dnia. Jednak w dniu finału Euro 2024 klienci zrobią w nich zakupy do 19:30. W ten sposób Tesco chce zapewnić swoim pracownikom czas na powrót do domu lub dojście do pubu, tak by mogli oni w spokoju obejrzeć mecz. Równocześnie, co podkreślono w komunikacie, pracownicy otrzymają normalne wynagrodzenie, tak jakby pracowali w standardowych godzinach.