Walmart, największy sprzedawca detaliczny w USA, prowadzi 4700 sklepów, w tym 98 w stanie Nowy Jork. Przepisy dotyczące przycisku alarmowego w stanie Nowy Jork wejdą w życie w 2027 roku dla sprzedawców detalicznych zatrudniających ponad 500 pracowników w całym kraju.

Ustawa wymagałaby również, aby większość sprzedawców detalicznych zatrudniających 10 lub więcej pracowników zapewniła swoim pracownikom szkolenia z zakresu zapobiegania przemocy i bezpieczeństwa.

Koalicja przeciwników przycisków alarmowych

Związek zawodowy Retail, Wholesale and Department Store Union, który reprezentuje ponad 100 000 pracowników w USA, naciskał, aby ustawa weszła w życie w Nowym Jorku jak najszybciej. Natomiast grupa lobbystów branży detalicznej, w tym National Retail Federation i Food Industry Alliance of New York State, sprzeciwiła się jej. „Kosztowne nakazy zaproponowane w ustawie — w tym instalacja przycisków alarmowych — niewiele, jeśli w ogóle, zrobią, aby rozwiązać problem przestępców wchodzących do sklepów z zamiarem dopuszczenia się nielegalnej działalności, takiej jak kradzież sklepowa i napaść” — napisała grupa w liście otwartym. Także Biuro ds. Społeczności Departamentu Policji Nowego Jorku sprzeciwia się przyciskom. Komisja rady miasta Nowego Jorku stwierdziła w 2019 r., że połączenia telefoniczne na numer alarmowy 911 są lepsze, ponieważ przekazują ratownikom ważne informacje, których nie przekazują automatyczne alarmy.