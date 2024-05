Ustalenia Komisji Europejskiej dowodzą, że nielegalne praktyki sięgają 2006 roku i obejmują przykładowo dostawy dla niemieckiego hurtownika, co uniemożliwiło mu odsprzedaż czekolad do Austrii, Belgii, Bułgarii i Rumunii, w których to krajach ceny produktów Mondelēz były wyższe niż Niemczech. Koncern wymagał też od swoich dystrybutorów, by stosowali wyższe ceny w eksporcie niż w sprzedaży krajowej. Ostatnie nielegalne działania stwierdzono, jak wynika z komunikatu prasowego KE, między 2015 a 2019 rokiem. Przez te wszystkie lata Mondelēz ograniczał handel swoimi wyrobami czekoladowymi, ciastkami i kawami tak, by móc dyktować wyższe ceny na poszczególnych rynkach krajowych UE.

Koncern najwyraźniej jest pogodzony z karą – już w 2023 roku dokonał odpowiednich rozliczeń i przygotowań na pokrycie grzywny. Nie musi już więc robić odpisów na jej sfinansowanie.

W Polsce Mondelēz International znany jest najlepiej z czekolad Milka czy Toblerone oraz kaw Jacobs. Ma też w swoim portfolio polską markę wafelków – Prince Polo.