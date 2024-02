Żabka wchodzi na całkiem nowy rynek z nową marką

Pod koniec grudnia 2023 r. Żabka podpisała umowę, dzięki której ma przejąć większościowe udziały w rumuńskiej firmie Drim Daniel Distributie. To dystrybutor produktów spożywczych do 12 tys. sklepów tradycyjnych. Potrzebna jest jeszcze zgoda na tę transakcję od rumuńskiego odpowiednika UOKiK-u. Według wiadomościhandlowe.pl decyzja powinna zapaść do końca marca. Nie wiadomo też jeszcze pod jaka marka będą działać sklepy w Rumunii, ale raczej nie pod logiem „Żabka”. Z nieoficjalnych ustaleń portalu wiadomoscihandlowe.pl wynika, że tą marką prawdopodobnie będzie Froo.

Reklama

Żabka wchodzi do Rumunii

W styczniu 2024 r. w Rumunii zarejestrowana została spółka Froo Romania Retail S.R.L., która ma się zajmować "handlem detalicznym, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i motocykli". - Potwierdzamy, że Froo Romania Retail S.R.L. to spółka z Grupy Żabka. Informowanie o dalszych planach i zadaniach spółki będzie możliwe po uzyskaniu stosownych zgód regulacyjnych - przekazało w odpowiedzi na pytania portalu wiadomoscihandlowe.pl biuro prasowe Żabki.

Żabka zgłosiła do rejestracji w Urzędzie Patentowym znaki towarowe Froo i Froo Bistro. Znak Froo Bistro do złudzenia przypomina logo Żabka Cafe - kolorystyką, czcionką, a także elementem graficznym w postaci pary.