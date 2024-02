Biedronka rozpoczyna 28. odsłonę swojego programu Management Trainee przeznaczonego dla młodych ludzi, którzy właśnie ukończyli studia bądź są na ostatnich latach. Tym razem kandydaci będą mogli dołączyć do pięciu kluczowych obszarów biznesu: logistyki, łańcucha dostaw, finansów, zakupów czy działu operacyjnego.

„Wpływ na 5 milionów klientów dziennie i funkcjonowanie ponad 3500 sklepów w całej Polsce, praca pod okiem doświadczonych ekspertów oraz 2-letnia, specjalnie przygotowana ścieżka rozwojowo-szkoleniowa” – tak opisuje w skrócie swój program menedżerski Biedronka w komunikacie prasowym.

Biedronka: Umowę o pracę i 8 tys. zł brutto dla absolwenta

Sieć oświadczyła, że od samego początku gwarantuje studentom i absolwentom atrakcyjne warunki zatrudnienia. „Uczestnicy programu Management Trainee Programme już od czerwca zostaną zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, otrzymają też na start wynagrodzenie w wysokości 8000 zł brutto miesięcznie oraz atrakcyjny pakiet benefitów finansowych i pozapłacowych, w tym prywatną opiekę medyczną, czy dofinansowanie karty Multisport” – wymieniła Biedronka.

Jakie wymogi należy spełnić, by dostać się do programu? Sieć zaznaczyła, że szuka „osób proaktywnych, otwartych na rozwój i pracę w zespole”. Kandydaci muszą też komunikatywnie posługiwać się językiem angielskim oraz być dyspozycyjni od początku czerwca 2023 r. Dużym atutem w ich CV będzie też udział w programach międzynarodowej wymiany studenckiej, jak Erasmus, czy zaangażowanie w działalność organizacji studenckiej. Od osób, którzy podejmą pracę w jednym ze sklepów sieci, wymagana jest bowiem „elastyczność w podejściu do zmiany miejsca zamieszkania na kilka miesięcy”.