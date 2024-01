Biedronka na inflacyjnej fali. Doskonałe wyniki za 2023 r.

Silna dynamika handlowa

- Biedronka przez cały rok utrzymywała silną dynamikę handlową, osiągając lepsze wyniki niż rynek, nawet w bardziej agresywnym kontekście konkurencyjnym, zyskując udział w rynku — podaje firma. W ciągu roku sprzedaż w złotówkach wzrosła o 18,2 proc., przy sprzedaży porównywalnej, czyli bez nowych sklepów, na poziomie 14,2 proc. W IV kwartale sprzedaż w złotówkach wzrosła o 9,4 proc., a porównywalnie 5,1 proc.

Biedronka w dalszym ciągu skupiała się na realizacji swoich projektów programu ekspansji i otworzyła 203 nowe sklepy (174 otwarcia netto), wyprzedzając plan. Również przebudowano 375 lokalizacji. Z kolei sieć Hebe urosła w złotówkach 26,6 proc, a porównywalnie 17 proc. W IV kwartale sprzedaż w złotówkach wzrosła o 23,9 proc., a porównywalnie 14,9 proc.

Sprzedaż internetowa wzrosła o 47,5 proc., co stanowi ok. 17 proc. całkowitej sprzedaży za rok, przy ok. 14 proc. w 2022 r. Hebe otworzyło 32 sklepy w Polsce, co oznacza 28 netto, i 2 sklepy w Czechach (które będą flagowymi placówkami marki w tym kraju, gdzie rozwój napędzany będzie przede wszystkim poprzez działalność e-commerce).