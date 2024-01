Czeski miliarder Daniel Kretinsky ratuje francuską sieć supermarketów

Zgodnie z planem restrukturyzacji konsorcjum złożone z Daniela Kretinsky'ego, Francuza Marca Ladreit de Lacharriere i z brytyjskiego funduszu inwestycyjnego Attestor przejmie 53,7 proc. kapitału akcyjnego francuskiej sieci, która otrzyma 1,2 mld euro świeżego kapitału. Plan zakłada też zmniejszenie długu Casino wynoszącego 6,1 mld euro. Umowa zakończy 30-letnie rządy Jean-Charlesa Naouri (74 lata), który kontrolował Casino poprzez giełdową spółkę holdingową Rallye i bardzo zmniejszy, do ok. 0,3 proc., udziały w sieci obecnych akcjonariuszy.

W ramach planu Casino odstąpi swoje 313 marketów sieci Intermarché oraz Auchan. Niezależny ekspert, firma Sorgem Evaluation oceniła ten plan jako sprawiedliwy dla obecnych udziałowców.

Sieć Casino zmienia właściciela

Udziałowcy Casino i wierzyciele muszą do 11 stycznia zaaprobować przyspieszone postępowanie ochronne przed opornymi wierzycielami, jakim sieć została objęta w końcu października do końca roku, aby mogła dokonać restrukturyzacji swego zadłużenia. W grudniu postępowanie przedłużono do 25 lutego.

Zmiana właścicieli spowoduje też zmniejszenie zatrudnienia, lokalna komórka CGT ocenia, że zagrożone jest 1200 miejsc pracy. Związki prowadzą rozmowy o uratowaniu jak największej liczby miejsc pracy, a także o wsparciu dla zwalnianych. Minister gospodarki Bruno Le Maire poinformował, że kierownictwa Auchan i Intermarché zobowiązały się do utrzymania przejętych załóg.