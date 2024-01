Carrefour nie będzie sprzedawać Pepsi, bo za droga

Spór między producentami żywności a sprzedawcami detalicznymi w sprawie wysokich cen żywności, wchodzi na kolejny poziom. Jak donosi Financial Times, Carrefour we Francji zaprzestanie sprzedaży produktów PepsiCo, takich jak chipsy Doritos i 7Up, a także umieści na półkach swoich sklepów we Francji tabliczki wyjaśniające klientom, że zaprzestaje sprzedaży tej marki ze względu na „niedopuszczalne podwyżki cen”.

Pracownicy informują, że produkty koncernu są usuwane z witryn e-commerce Carrefour, chociaż część istniejących zapasów może być nadal widoczna w sklepach. - Negocjacje z PepsiCo były, delikatnie mówiąc, skomplikowane. Zamierzamy w tym roku obniżyć ceny zgodnie ze światowymi trendami, ale zamiast tego PepsiCo żąda podwyżek cen – podaje pracownik Carrefour, cytowany przez FT.

PepsiCo nie odpowiedziało na prośbę o komentarz. Czekamy też na stanowisko polskiego oddziału Carrefour czy podobna akcja może być przeprowadzona także w naszym kraju.

Francuscy sprzedawcy detaliczni żywności i producenci przemysłowi prowadzą coroczne negocjacje w sprawie ustalenia cen żywności, które mają zostać sfinalizowane do końca stycznia, czyli dwa miesiące wcześniej niż zwykle. W tym roku rząd nakazał zakończenie rozmów wcześniej, aby konsumenci mogli skorzystać z niższych cen w obliczu spadku inflacji żywności.