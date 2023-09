Sprzedaż elektroniki nurkuje już pół roku. Które kategorie tracą najmocniej?

– Postępującym trendem jest zainteresowanie usługami, które pozwolą od razu i bezpiecznie korzystać z zakupionych sprzętów, jak instalacja, konfiguracja, ochrona ekranu czy dodatkowe ubezpieczenie – mówi Snjezana Bandner. – To nasza mocna strona, która odpowiada na te potrzeby użytkowników nowych technologii. Po pandemicznym, silnym rozwoju kanału online obserwujemy powrót klientów do sklepów stacjonarnych. Przed nami ostatni, najważniejszy dla handlu kwartał roku i szansa na ożywienie nastrojów konsumenckich – dodaje.

Kiepsko jest także w branży AG, co już po kwietniowych danych komentowali przedstawiciele sektora. Tym bardziej że kurczy się ona właściwie nieprzerwanie od sierpnia 2022 r., z lekkim, 1,8-proc. odbiciem w grudniu. W 2023 r. spadki są już dwucyfrowe, nawet ponad 14 proc. w styczniu.

– To efekt dużych zakupów sprzętu podczas pandemii. Gospodarstwa domowe spełniły swoje cele zakupowe, i to z nawiązką – mówił wówczas Wojciech Konecki, prezes APPLiA Polska, organizacji producentów AGD. – Spada także produkcja, co pokazie, iż na innych rynkach europejskich sytuacja także jest trudna. Rynek jest rozregulowany i zupełnie nieprzewidywalny, trudno jest cokolwiek planować. Niestety, nie widać zbytniego optymizmu u producentów – dodaje.

Przedstawiciele branży telewizorów tłumaczą, że po paru latach wzrostów, napędzanych m.in. pandemią (ludzie więcej czasu spędzali w domu i wymieniali odbiorniki na nowsze), zmianą systemu nadawania w Polsce w roku ubiegłym czy mistrzostwami świata w piłce nożnej, rynek telewizorów notuje spadki. W efekcie w pierwszym półroczu 2023 r. wartość sprzedaży telewizorów na polskim rynku wyniosła ok. 1,8 mld zł, czyli 31,3 proc. mniej niż w I połowie 2022 r. Sprzedało się 637 tys. sztuk, co jest o 40,7 proc. gorszym wynikiem niż w I półroczu 2022 r.

Zmiana trendów

– Spadki to pokłosie z jednej strony bardzo wysokiej bazy/punktu odniesienia ustanowionego w latach ubiegłych – teraz niejako rynek „odreagowuje” te wzrosty – ale też efekt inflacji/wzrostu cen. Trend jest taki, że Polacy najczęściej kupują telewizory z dwóch przeciwległych biegunów: najdroższe i najtańsze, a najbardziej w pierwszym półroczu ucierpiała średnia półka – mówi Tomasz Miśkiewicz, dyrektor marketingu w TP Vision Polska, która sprzedaje telewizory pod marką Philips. Firma ocenia swój udział rynkowy w liczbie sprzedaży telewizorów Philips w Polsce w pierwszym półroczu na 12,4 proc., co plasuje ją w czołówce producentów na polskim rynku. Polska jest obecnie dla TP Vision i marki Philips trzecim co do wielkości i chłonnym rynkiem – po Niemczech i Francji. Nasz kraj wyprzedza Holandię, czyli macierzysty rynek marki Philips.