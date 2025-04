W dzisiejszym odcinku podcastu „Twój Biznes” między innymi:

USA wycofują się z części ceł. Korporacje wygrały z polityką

Po eskalacji wojny celnej z Chinami i nałożeniu ceł w wysokości 125%, Donald Trump zmuszony został do wycofania się z części decyzji. USA opublikowały listę wyjątków – smartfony, komputery i wyświetlacze nie zostaną objęte dodatkowymi taryfami. To sprzęt, który odpowiada za 1/3 wartości chińskiego eksportu do USA. Decyzja uchroni przed stratami Apple, Della i inne amerykańskie koncerny technologiczne. To jednak potężny cios w wiarygodność Białego Domu, który ogłaszał walkę z Chinami, by chwilę później się wycofać.

Polska branża usług dla biznesu czeka na turbulencje

W Polsce działa ponad 1700 centrów usług biznesowych, z czego około 20% ma powiązania z USA. Jak zauważa Dariusz Kubacki ze Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych, wojna handlowa może pośrednio dotknąć także tę branżę – poprzez spadek zamówień, redukcje budżetów czy zmiany w strukturze outsourcingu. W 2023 roku eksport usług wspólnych z Polski wyniósł ponad 52 mld dolarów. Branża IT również może odczuć skutki niepewności – aż 1/4 przychodów sektora pochodzi z rynku amerykańskiego.

Ukraina w defensywie wobec USA. Surowcowe negocjacje trwają

Rozmowy USA-Ukraina o tzw. umowie surowcowej nabierają rumieńców. Jak donosi agencja Reuters, Waszyngton domaga się utworzenia wspólnego funduszu inwestycyjnego z decydującym głosem po stronie amerykańskiej. Kijów obawia się, że taki zapis ograniczy jego suwerenność gospodarczą i utrudni przyszłe członkostwo w UE. Ukraina nie chce zgodzić się na umowę, która byłaby sprzeczna z podpisanym wcześniej porozumieniem z Brukselą. Negocjacje będą kontynuowane w tym tygodniu w USA.