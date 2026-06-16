W poniedziałek 15 czerwca Unia Europejska zatwierdziła start pierwszej rundy negocjacji w sprawie akcesji Ukrainy i Mołdawii do Wspólnoty. Państwa członkowskie zgodziły się na otwarcie pierwszego pakietu spraw do wprowadzenia przez Ukrainę. Dotyczy on fundamentalnych zasad akcesji, w tym rozwoju wymiaru sprawiedliwości i praworządności, ustanowienia silnych instytucji demokratycznych itp.

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„Państwa członkowskie Unii Europejskiej zgodziły się na otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego w sprawie akcesji Ukrainy i Mołdawii. Dzisiaj rozpoczynamy negocjacje dotyczące kluczowego elementu tego procesu, w szczególności w obszarze sprawiedliwości i praw podstawowych” – głosi oświadczenie Komisji Europejskiej (KE) na portalu społecznościowym. Komisja podkreśliła, że „rozszerzenie jest naszą najlepszą inwestycją w przyszły pokój, bezpieczeństwo i dobrobyt”.

Co najpierw będą negocjować Ukraina i UE?

Pierwszy pakiet negocjacyjny dotyczący przystąpienia Ukrainy do UE składa się z pięciu sekcji:

System sądowy i prawa podstawowe;

Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo;

Zamówienia publiczne;

Statystyka;

Kontrola finansowa.

Łącznie do negocjacji jest sześć takich pakietów tematycznych. Są to:

Rynek wewnętrzny;

Konkurencyjność i wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu;

Zielona agenda;

Zasoby, rolnictwo i spójność;

Stosunki zewnętrzne.

Proces akcesyjny do UE nie przewiduje jasnych terminów, ale jeśli Ukraina wypełni wszystkie niezbędne zobowiązania i wdroży reformy, jest całkiem możliwe, że będzie gotowa do przystąpienia do Unii Europejskiej do 2030 r. Czy kraj dokona tego, wciąż walcząc z rosyjską agresją? Tego nikt dziś nie potrafi przewidzieć. Nie było w UE przypadku, by kraj negocjował przystąpienie do Wspólnoty, jednocześnie prowadząc wojnę obronną.

MFW daje zielone światło Ukrainie

Taka sytuacja rzutuje głównie na gospodarkę Ukrainy. Wskaźniki makro, jak PKB, deficyt budżetowy a przede wszystkim dług państwowy dalekie są od unijnych wymagań. Jak do tego podejdą unijni negocjatorzy? Czy wojenna sytuacja będzie uwzględniana w rozmowach? Na ten temat obie strony na razie milczą.

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Jak trudne, ale wykonalne to będzie zadanie, pokazuje sytuacja z programami pomocowymi Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). W piątek 12 czerwca misja MFW poinformowała o osiągnięciu porozumienia na szczeblu kadrowym z władzami ukraińskimi w sprawie pierwszej rewizji czteroletniego programu EFF o wartości 8,1 mld dol. Po zatwierdzeniu przez Radę Wykonawczą funduszu Ukraina otrzyma około 690 mln dol., co zwiększy łączną wypłatę programu do 2,2 mld dol.

MFW podkreśla, że na koniec marca Ukraina spełniła wszystkie ilościowe kryteria efektywności i cele orientacyjne. Przy tym część wytycznych strukturalnych została zrealizowana z opóźnieniem, a jeden wskaźnik nie został spełniony.

Według prognoz funduszu wzrost PKB Ukrainy w 2026 r. zwolni do 1,0-1,6 proc. z powodu skutków wojny, a ryzyko pozostaje wysokie. Szczególną uwagę w programie poświęcono reformom systemu podatkowego, walce z szarą strefą, zmianom w sektorze energetycznym oraz wzmocnieniu infrastruktury antykorupcyjnej. MFW podkreśla potrzebę rozszerzenia bazy podatkowej, zwiększenia efektywności administracji oraz stopniowej liberalizacji rynku energii z ochroną wrażliwych gospodarstw domowych.