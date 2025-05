Na przedsiębiorców czeka ponad 10 mld zł

PARP planuje w 2025 roku ogłoszenie aż 19 naborów, w ramach których do rozdysponowania będzie niemal 2,2 miliarda złotych. To środki pochodzące z trzech unijnych programów: Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW) oraz Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS).

– Od początku realizacji programów na lata 2021–2027 (w tym KPO), do końca 2025 roku Agencja zrealizuje łącznie 65 naborów wniosków, których wartość przekroczy 19,7 miliarda złotych. Z tej kwoty zakontraktowaliśmy już ponad 7 mld zł. Na przedsiębiorców czeka jeszcze ponad 10 mld zł z Funduszy Europejskich. Najwięcej środków — ponad 8 miliardów — dostępnych jest w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – wskazuje Katarzyna Duber-Stachurska, prezes PARP. – Cieszy nas, że firmy coraz aktywniej poszukują możliwości finansowania i chętnie korzystają z naborów ogłaszanych przez PARP – dodaje prezes.

Taka skala wsparcia oznacza, że polskie firmy – zarówno mikro, małe, średnie, jak i duże – mają szansę na realny rozwój w strategicznych obszarach: wdrażaniu innowacji, internacjonalizacji działalności, transformacji cyfrowej oraz podnoszeniu kompetencji kadry.

Wsparcie dla innowacyjnych projektów

Jednym z kluczowych działań w ramach FENG jest „Ścieżka SMART”, nabór umożliwiający finansowanie kompleksowych, wieloletnich projektów badawczo-rozwojowych. Program został stworzony z myślą o wszechstronnym wsparciu firm – nie tylko w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, ale także w obszarach cyfryzacji, rozwoju kompetencji zespołu, zrównoważonego rozwoju i umiędzynarodowienia działalności. Z budżetem wynoszącym aż 1 miliard złotych, stanowi znaczącą szansę dla przedsiębiorstw, które chcą inwestować w innowacyjne rozwiązania. Co więcej, dofinansowanie może pokryć nawet 80% kosztów kwalifikowanych, co czyni tę ofertę wyjątkowo korzystną dla firm planujących dynamiczny rozwój. Do 26 czerwca 2025 r. trwa nabór w kolejnej rundzie „Ścieżki SMART”. To doskonała szansa dla firm, które chcą rozwijać się poprzez innowacje oparte na badaniach i rozwoju.

Do 12 czerwca 2025 r. trwa także nabór do „Ścieżki SMART – Dostępność”. Projekty muszą odpowiadać na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, np. poprzez likwidację barier fizycznych, usprawnienia cyfrowe, poprawę komunikacji czy dostosowanie produktów i usług. Kluczowym celem jest realne zwiększenie dostępności.

Przykłady projektów, które uzyskały dofinansowanie, pokazują różnorodność i ambitny charakter wspieranych działań: od opracowania innowacyjnych implantów i robotów rehabilitacyjnych, przez nowoczesne technologie odzysku materiałów, aż po zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji chroniące dzieci przed cyberprzemocą.

Na innowacyjne rozwiązania stawia także nabór „Wzornictwo w MŚP” realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. To wyjątkowa szansa, zwłaszcza dla przedsiębiorczyń, które chcą przekuć potencjał designu z przeprowadzonego procesu wzorniczego w realny rozwój swojej firmy i zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku. Program składa się z dwóch głównych etapów. Najpierw przeprowadzany jest audyt wzorniczy, podczas którego analizowane są potrzeby i możliwości firmy, a następnie opracowywana jest strategia wzornicza. Kolejnym krokiem jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, które odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby i stanowią odpowiedź na zmieniające się oczekiwania klientów.

Nabór wniosków w ramach tego programu potrwa do 29 lipca 2025 roku. Maksymalne dofinansowanie wynosi 3 miliony złotych i może obejmować do 85 % kosztów kwalifikowalnych. Oznacza to, że minimalny wkład własny przedsiębiorstwa wynosi 15 % tych kosztów. Dofinansowanie można przeznaczyć zarówno na opracowanie audytu i strategii wzorniczej, jak i jej praktyczne wdrożenie w przedsiębiorstwie.

Nowością w ofercie PARP jest STEP, priorytet, w ramach którego Agencja będzie realizować projekty na kwotę 901 milionów euro. Wsparcie obejmie wdrożenie technologii krytycznych w obszarach deep tech, czystych technologii i biotechnologii. To odpowiedź na kluczowe wyzwania współczesnego świata, w tym transformację cyfrową, zieloną gospodarkę oraz odporność zdrowotną.

Internacjonalizacja: wyjście polskich firm na rynki zagraniczne

Polskie firmy coraz częściej patrzą poza granice kraju – nie tylko w kontekście sprzedaży, ale także pozyskiwania partnerów technologicznych, uczestnictwa w międzynarodowych programach badawczo-rozwojowych czy udziału w prestiżowych targach i misjach gospodarczych. Nabór „Promocja marki innowacyjnych MŚP”, finansowany z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, wspiera polskie firmy z dużym potencjałem eksportowym w wejściu na rynki zagraniczne. Umożliwia budowanie relacji biznesowych i zdobywanie nowych partnerów handlowych dzięki udziałowi w targach i misjach gospodarczych. Nabór wniosków potrwa od 13 maja do 24 czerwca 2025 roku, a budżet wynosi 50 mln zł. Wsparcie obejmuje promocję zarówno własnej marki firmy, jak i Marki Polskiej Gospodarki.

Istotnym elementem wspierania umiędzynarodowienia działalności firm jest także nabór „Granty na Eurogranty”, który umożliwia przygotowanie polskich firm do aplikowania o środki w programach unijnych zarządzanych przez Komisję Europejską. Program umożliwia zdobycie dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych, wynagrodzenia ekspertów, tłumaczenia dokumentów, korekty oraz przygotowania prezentacji na potrzeby oceny projektu. Dodatkowo środki można przeznaczyć na wykonanie specjalistycznych analiz potrzebnych do opracowania eurograntu.

Dzięki „Grantom na Eurogranty” przedsiębiorcy mogą skoncentrować się na merytorycznej jakości projektu, nie martwiąc się o koszty związane z jego aplikacyjnym przygotowaniem. W praktyce zwiększa to szanse polskich firm na skuteczne pozyskanie środków z ambitnych, międzynarodowych inicjatyw badawczo-rozwojowych, środowiskowych, innowacyjnych czy społecznych. W pierwszej połowie czerwca PARP ogłosi dwa nowe nabory: „Granty na Eurogranty” dla sektora MŚP z budżetem 15 mln zł oraz dla organizacji badawczych z budżetem 5 mln zł. Szczegółowe informacje o zasadach i terminach składania wniosków dostępne będą na stronie PARP.

Kompleksowe wsparcie dla startupów – od pomysłu po rozwój rynkowy

PARP oferuje wsparcie dla startupów, dostosowując ofertę do różnych etapów rozwoju młodych firm. W ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej działa program „Platformy Startowe dla nowych pomysłów”, skierowany do osób fizycznych z innowacyjnymi ideami, które chcą założyć działalność w Polsce Wschodniej. Sześć platform, czyli partnerstw lokalnych ośrodków innowacji, oferuje darmowe programy inkubacyjne, dostęp do specjalistycznych mentorów oraz branżowych sieci kontaktów. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja 2027 r., a startupy, które ukończą inkubację, mogą ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości do 600 tys. zł w ramach „Wsparcia rozwoju działalności gospodarczej startupu” z FEPW, z naborem otwartym do 29 maja 2025 r.

Z kolei w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki PARP realizuje „Laboratorium Innowatora”. To program skierowany do osób indywidualnych z innowacyjnymi pomysłami technologicznymi. Uczestnicy otrzymują wsparcie profesjonalnych operatorów – instytucji specjalizujących się w akceleracji i doradztwie biznesowym – które zapewniają mentoring, warsztaty oraz pomoc w przygotowaniu modelu biznesowego i planu wejścia na rynek. Program jest dedykowany wynalazcom i przyszłym przedsiębiorcom, którzy chcą rozwinąć swoje koncepcje do etapu wdrożenia, nawet jeśli jeszcze nie prowadzą działalności gospodarczej. Celem jest przygotowanie ponad tysiąca innowatorów do urynkowienia ich projektów i pozyskania dalszego finansowania. Nabór zgłoszeń trwa do 30 października 2026 r.

Działanie „Startup Booster Poland – Smart UP” w ramach FENG skierowane jest do startupów na wczesnym etapie rozwoju, oferując kompleksowe programy akceleracyjne i post-akceleracyjne realizowane przez wyspecjalizowane akceleratory. Oprócz dostępu do know-how i sieci mentorów startupy mogą uzyskać granty do 400 tys. zł, przy czym program wyróżnia się różnorodnymi ścieżkami rozwojowymi dostosowanymi do potrzeb młodych firm. Nabór trwa do 31 października 2026 r.

Inwestycje w ludzi: rozwój kompetencji jako fundament sukcesu

Innowacje to nie tylko technologie, lecz przede wszystkim ludzie, którzy je tworzą, wdrażają i rozwijają. PARP od lat kieruje Fundusze Europejskie na rozwój kompetencji pracowników i menedżerów, co pozwala firmom adaptować się do dynamicznie zmieniających się realiów rynkowych. Różne pokolenia obecne na rynku pracy mają odmienne potrzeby i wyzwania: starsi pracownicy często dysponują cennym doświadczeniem i wiedzą branżową, ale mogą potrzebować wsparcia w zakresie kompetencji cyfrowych. Z kolei młodsze pokolenia, choć biegle poruszają się w nowych technologiach, nierzadko wymagają rozwoju kompetencji miękkich. Dlatego oferowane wsparcie musi być dostosowane do zróżnicowanych oczekiwań i potencjału pracowników.

„Akademia HR – oferta dla przedsiębiorców” finansowana jest z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021–2027. Celem jest wsparcie przedsiębiorstw w podnoszeniu kompetencji osób odpowiedzialnych za politykę personalną – od właścicieli i kadry menedżerskiej po specjalistów HR. Akademia HR została zaprojektowana z myślą o wyzwaniach współczesnego rynku – takich jak cyfryzacja, zmiany demograficzne czy rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju. Dzięki kompleksowemu podejściu program nie tylko podnosi kwalifikacje kadry, ale również wspiera firmy w tworzeniu długofalowych strategii personalnych. Dofinansowane szkolenia i doradztwo umożliwiają uczestnikom zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie nowoczesnego zarządzania kapitałem ludzkim, co czyni Akademię HR wartościowym narzędziem transformacji organizacyjnej.

Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie sięgające 80% kosztów projektów szkoleniowych i doradczych, które będą realizowane we współpracy z dziewięcioma operatorami krajowymi. Nabór potrwa do 30 listopada 2026 r., a łączny budżet programu wynosi ponad 108 mln zł. Udział w projekcie wymaga wypełnienia autodiagnozy i opisu kompetencji HR, co pozwala na dopasowanie wsparcia do faktycznych potrzeb organizacji.

Kompleksowe wsparcie szkoleniowe w zakresie dostępności oferują trwające obecnie nabory w ramach „Dostępność Dyrektywa EAA – oferta dla przedsiębiorców” oraz „Dostępność szansą na rozwój 3 – oferta dla przedsiębiorców” z FERS. Działanie „Dostępność Dyrektywa EAA”, finansowane z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS), oferuje bezpłatne wsparcie dla przedsiębiorców, którzy chcą stać się liderami dostępności na rynku europejskim. Dzięki kompleksowym szkoleniom i doradztwu, firmy z całej Polski – od producentów po usługodawców – zyskają szansę, by dostosować się do wymogów Europejskiego Aktu o Dostępności. Przedsiębiorcy, którzy wezmą udział w naborze, zyskają realną przewagę konkurencyjną, odpowiadając na rosnące wymagania konsumentów i wpisując się w najważniejsze trendy europejskiego rynku. Udział w szkoleniach i doradztwie poszkoleniowym jest w 100% finansowany ze środków UE, co oznacza, że uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat – wsparcie jest udzielane w formie pomocy de minimis.

Celem naboru „Dostępność szansą na rozwój 3" jest wsparcie firm w tworzeniu dostępnych produktów i usług, odpowiadających na potrzeby szerokiego grona odbiorców, w tym osób z niepełnosprawnościami. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z kompleksowych szkoleń i doradztwa, które pozwolą im zdobyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie projektowania uniwersalnego. Program jest skierowany do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a udział w nim jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej, co stanowi istotną zachętę do wdrażania innowacyjnych rozwiązań z obszaru dostępności.

Dowiedz się więcej o naborach realizowanych w PARP w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej oraz Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na stronie Agencji.

Kluczowym narzędziem rozwoju kompetencji jest Baza Usług Rozwojowych (BUR) , która oferuje ponad milion usług dostępnych z dofinansowaniem nawet do 100 procent. Dzięki niej zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby indywidualne mogą rozwijać umiejętności w obszarach takich jak zarządzanie, sprzedaż, marketing, cyfryzacja czy nowe technologie.

Równie istotną rolę odgrywa Akademia PARP, która zapewnia dostęp do osiemdziesięciu bezpłatnych kursów online. Kursy te cieszą się ogromną popularnością – korzysta z nich już ponad trzysta tysięcy użytkowników. Po ukończeniu szkoleń uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobyte kompetencje, co zwiększa ich wartość na rynku pracy i wzmacnia potencjał całych organizacji.

Strategiczne priorytety PARP na 2025 rok

W strategii PARP na 2025 rok kluczowe znaczenie mają innowacje, które zwiększają przewagę konkurencyjną, cyfryzacja i automatyzacja, które podnoszą efektywność, rozwój kompetencji, który umożliwia skuteczne wdrażanie nowych rozwiązań, oraz internacjonalizacja, która otwiera dostęp do nowych rynków.

Jak podkreślają przedstawiciele Agencji, już co trzecie polskie przedsiębiorstwo, z wyłączeniem mikrofirm, prowadzi działalność innowacyjną. Dzięki działaniom PARP liczba ta ma szansę rosnąć, a polska gospodarka może stawać się coraz bardziej odporna, elastyczna i konkurencyjna na arenie międzynarodowej.

Globalne wyzwania, lokalne szanse

Świat się zmienia, a coraz szybsze tempo transformacji cyfrowej, wyzwania związane z zieloną gospodarką, rosnące znaczenie biotechnologii i sztucznej inteligencji stawiają przed firmami zarówno ryzyka, jak i szanse. PARP chce, aby polskie przedsiębiorstwa nie tylko nadążały za tymi zmianami, ale także były ich aktywnymi uczestnikami i liderami.

Dlatego inwestycje w badania i rozwój, nowoczesne technologie, rozwój kompetencji oraz ekspansję zagraniczną mają kluczowe znaczenie zarówno dla pojedynczych firm, jak i dla przyszłości całej gospodarki.

Więcej informacji o programach, naborach i aktualnych inicjatywach znajduje się na stronie PARP: www.parp.gov.pl

Materiał Promocyjny