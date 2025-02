Polscy szefowie wierzą w rozwój krajowej gospodarki

Ten rok przyniesie ożywienie gospodarcze w Polsce i na świecie – uważa większość szefów firm uczestniczących w polskiej edycji 28. globalnego badania CEO Survey firmy PwC. Jak z niego wynika, zarówno w ocenie perspektyw światowej jak i krajowej gospodarki, polscy prezesi przewyższają optymizmem swoich kolegów na świecie. Podczas gdy we wzrost globalnego PKB w tym roku wierzy 58 proc. ogółu ankietowanych, to w Polsce – prawie dwie trzecie (64 proc.) spośród 41 badanych top menedżerów dużych firm. Jeszcze większą różnicę widać w ocenach szans rozwoju rodzimej gospodarki w 2025 r., w które wierzy aż 83 proc. polskich szefów, czyli znacznie więcej niż na świecie ( 57 proc.).

Polscy prezesi z obawami o przyszłość biznesu

Na tle tego ogólnego optymizmu polskich top menedżerów słabo wygląda ich ocena perspektyw swoich firm; wyraźnie widać, że w ciągu ostatnich trzech lat nasiliły się obawy prezesów o przychody firm w krótkim i średnim okresie. Odsetek szefów pewnych co do wzrostu przychodów w 2025 roku zmalał do 37 proc. (z 42 proc. w 2024 r), a z kolei grupa prezesów liczących na wzrost w perspektywie trzech lat skurczyła się w ciągu roku do 41 proc. ( z 45 proc). Tymczasem w globalnym badaniu widać w obu tych ocenach lekki wzrost.

Przewidywania szefów co do wzrostu przychodów ich firm przekładają się na plany dotyczące zatrudnienia. Podczas gdy w Polsce zwiększenie liczby pracowników w najbliższych 12 miesiącach zapowiada 39 proc. prezesów (czyli mniej niż przed rokiem - było 45 proc.), to na świecie takie plany ma 42 proc. szefów. Z kolei polscy szefowie nieco częściej (20 proc. wobec 17 proc. na świecie) przewidują zwolnienia pracowników.

Jak wynika z raportu, dużym problemem firm jest niedopasowanie kompetencji kandydatów do potrzeb pracodawców; niemal połowa polskich prezesów (47 proc.) wskazuje na trudności z pozyskaniem odpowiednich talentów jako jedno z podstawowych wyzwań, podczas gdy globalnie ten problem jest nieco mniejszy (38 proc.). W Polsce może on się z kolei jeszcze bardziej nasilać wraz z nadrabianiem zaległości w cyfryzacji i wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Polscy prezesi ostrożni wobec AI

Eksperci PwC zwracają też uwagę na duży odsetek polskich liderów (59 proc.), którzy obawiają się, że w perspektywie dekady ich firmy mogą nie przetrwać bez zmiany modelu biznesowego. To wyraźnie więcej niż średnia globalna, wynosząca 42 proc.