Trump uderza cłami w największych partnerów

Czytaj więcej Gospodarka Od ceł z USA ucierpi wkrótce cały świat. To krok od wojny handlowej W nocy z soboty na niedzielę czasu europejskiego Donald Trump w swoim klubie w Mar-a-Lago podpisał dokumenty, które wprowadzają wysokie cła na towary z Meksyku, Kanady oraz Chin. Ten ruch nie pozostał bez odpowiedzi.

Zwolennicy Trumpa liczą na to, że wyższe cła zmobilizują amerykańską gospodarkę do większej produkcji. Jest jednak realne zagrożenie, że zaszkodzą producentom amerykańskim, polegającym na importowanych materiałach, które nie są dostępne w USA. Ekonomiści ostrzegają też, że mogą przyczynić się do wzrostu inflacji. – Donald Trump celuje cłami w Meksyk, Kanadę i Chiny, ale tak naprawdę uderzą po kieszeni Amerykanów – powiedział demokratyczny senator Chuck Schumer. Prezydent Trump odrzuca te obawy. – Cła nie wywołują inflacji. Prowadzą do sukcesu – powiedział prezydent. Przyznał jednak, że tak szeroko zakrojone cła mogą spowodować „tymczasowe, krótkoterminowe zastoje w dostawach”. – Ludzie zrozumieją to – stwierdził jednak. – Zarobimy ogromne ilości pieniędzy, ogromne ilości – powiedział Trump, licząc na większe przychody z podatków, a przy tym promując nieprawdziwe przekonanie, że zagraniczni partnerzy handlowi zapłacą za cła. W rzeczywistości jednak to importerzy amerykańscy płacą podatek cłowy do U.S. Customs and Border Protection, gdy odbierają importowane produkty w portach amerykańskich. W ostatecznym rozrachunku koszt ceł rozkłada się pomiędzy importerem amerykańskim, producentem zagranicznym i amerykańskim konsumentem.

Szczególnie szkodliwe dla amerykańskiej gospodarki mogłyby być podwyżki energii, z czego administracja Trumpa doskonale zdaje sobie sprawę, stąd nowe cła na ropę i energię kanadyjską są niższe niż na inne produkty i wynoszą 10 procent.

Odpowiedź partnerów na cła USA

Wyższe cła mogą też przyczynić się do recesji w Kanadzie oraz Meksyku. Tym bardziej że po 30 latach bezcłowej współpracy handlowej z USA gospodarki te są mocno zintegrowane. Władze obu krajów już wcześniej zapowiedziały, że gotowe są do odwetu. – Mamy plan A, plan, B i plan C w zależności do tego, co rząd amerykański zdecyduje – powiedziała w piątek prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum, a w sobotę zapowiedziała, że Meksyk również nałoży 25-procentowe cła na produkty amerykańskie. – Jeżeli USA chcą walczyć z grupami przestępczymi, które handlują narkotykami i promują przemoc, musimy działać razem, w skoordynowany sposób, na bazie współodpowiedzialności, wzajemnego zaufania, współpracy i szacunku – dodała Sheinbaum.

Podobne kroki podejmuje Kanada wobec importowanych z USA alkoholu, owoców, ubrań, warzyw i innych produktów. Podatek importowy na sok pomarańczowy z Florydy, whiskey z Tennessee i masło orzechowe z Kentucky to cios w stany reprezentowane w Waszyngtonie przez republikańskich senatorów, których elektorat głosował na Donalda Trumpa w listopadzie. – Działania podjęte dzisiaj przez Biały Dom dzielą nas, zamiast jednoczyć. Jeżeli prezydent Trump chce złotej ery dla USA, to lepszym sposobem jest partnerstwo z Kanadą, a nie karanie nas – powiedział Justin Trudeau, apelując do Kanadyjczyków, by kupowali produkty krajowe, a nie amerykańskie.

Rozporządzenie prezydenta Trumpa zakłada, że jeżeli Meksyk, Kanada czy Chiny posuną się to retorsji, to Stany Zjednoczone mogą jeszcze bardziej podwyższyć cła. I w przeciwieństwie do pierwszej kadencji Trumpa, gdy amerykańskie firmy mogły ubiegać się o zwolnienie z ceł na sprowadzane z zagranicy produkty, tym razem nie mają takiej możliwości.