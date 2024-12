Dlaczego Boże Narodzenie świętujemy akurat 25 grudnia?

Data 25 grudnia jako dzień narodzin Jezusa była jednak wymieniana już wcześniej przez kronikarzy. W 221 r. wskazał ją w swoim dziele „Chronographiai” rzymski chrześcijański dziejopis Sekstus Juliusz Afrykański. Hipolit Rzymski – święty katolicki i prawosławny, a zarazem… antypapież z lat 217–235, prawdopodobnie jako pierwszy wskazał ten dzień jako datę Bożego Narodzenia. Zrobił to w 204 roku, w „Komentarzu do Księgi Daniela”. Napisał on tam: „Pierwsze przyjście Pana naszego wcielonego, który narodził się w Betlejem, miało miejsce ósmego dnia przed kalendami styczniowymi”. W ówczesnym kalendarzu rzymskim dzień ten był odpowiednikiem 25 grudnia. W jaki sposób jednak św. Hipolit Rzymski doszedł do takiego wniosku?

Część historyków podejrzewa, że data 25 grudnia wzięła się z apokryfów Nowego Testamentu, czyli ksiąg nieuznawanych za kanoniczne. W niektórych z nich były wzmianki, że poczęcie Chrystusa nastąpiło 25 marca, czyli na dziewięć miesięcy przed 25 grudnia. Kardynał Joseph Ratzinger (późniejszy papież Benedykt XVI) w swojej książce „Duch liturgii” zwrócił uwagę, że 25 marca był w tradycji żydowskiej dniem stworzenia świata. Był więc datą symboliczną.

Słońce Niezwyciężone?

Wielu badaczy łączy datę Bożego Narodzenia z obchodzonym 25 grudnia w Imperium Rzymskim świętem boga Sol Invictus, czyli Słońca Niezwyciężonego. Było to synkretyczne bóstwo, którego kult miał za zadanie zjednoczyć lud Imperium. Kult Sol Invictus jednak słabo się przyjął. Nie przemówił on ani do wyznawców tradycyjnych bogów, ani do chrześcijan, którzy nazywali Jezusa „Światłością świata”, „Światłem na oświecenie pogan” i „Słońcem sprawiedliwości”. Święto Słońca Niezwyciężonego zostało wprowadzone dopiero w 274 r. przez cesarza Aureliana, czyli siedem dekad od pierwszej zachowanej wzmianki o narodzinach Jezusa w dniu 25 grudnia.

25 grudnia był również uznawany za dzień urodzenia Mitry – perskiego boga, którego kult zyskał dużą popularność w Imperium Rzymskim w pierwszych wiekach naszej ery. Mitra był bogiem Słońca i światłości, umów i przysięg, patronem wojowników i królów. W rzymskiej sztuce przedstawiano go zwykle jako młodzieńca w czapce frygijskiej zabijającego byka. Kult Mitry był misteryjny, czyli jego obrzędy były tajne a dopuszczano do nich tylko mężczyzn. Wiadomo jednak, że dniem świętym w mitraizmie była niedziela. Wyznanie to było szczególnie popularne wśród rzymskich wojskowych. Wyznawcą Mitry był m.in. znany z filmu „Gladiator” cesarz Kommodus (panujących w latach 180–192). Na kulcie Mitry bardzo mocno wzorował się kult Słońca Niezwyciężonego.

Niektórzy badacze uznają więc, że Kościół ustanowił święto Bożego Narodzenia na 25 grudnia, by skutecznie zwalczyć konkurencyjne wyznanie i przejąć jego zwolenników. Do podobnego mechanizmu mogło dojść w przypadku ustalenia daty Objawienia Pańskiego na 6 stycznia. W Egipcie był to dzień urodzin Ozyrysa – boga, który został zabity i zmartwychwstał, by później stać się panem krainy umarłych. To, że mieszkańcy Egiptu byli wcześniej dobrze zaznajomieni z ideą zmartwychwstania, niewątpliwie przyczyniło się do tego, że chrześcijaństwo bardzo szybko zyskiwało tam popularność...