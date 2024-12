Leszek Balcerowicz: Poglądy gospodarcze Sławomira Mentzena są mi bliskie

Co spowodowało wzrost inflacji w Polsce

Zdaniem byłego ministra finansów, wzrosty cen spowodowane są błędną polityką pieniężną. - Zbyt długo bank centralny poluzowywał politykę pieniężną. Zbyt długo bank centralny utrzymywał niskie stopy procentowe – mówi Balcerowicz – We współczesnej gospodarce tempo wzrostu cen zależy od polityki pieniężnej. Jeśli jest zbyt luźna, zbyt wspaniałomyślna, to za to płacimy. Najgorsi są, ci którzy są wspaniałomyślni kosztem społeczeństwa – dodał.

Czytaj więcej Gospodarka Balcerowicz do ministrów: Posłuszeństwo wobec premiera nie jest najważniejsze Są pewne dziedziny w rządzie, które wymagają ludzi samodzielnych, dla których liczy się reputacja, a posłuszeństwo wobec premiera nie jest najważniejsze. To Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych. Jeżeli ktoś czuje się tam podwładnym, nie ma poczucia odpowiedzialności za bardzo ważne dziedziny, on się po prostu nie nadaje – ocenia prof. Leszek Balcerowicz, szef banku centralnego w latach 2001–2007.

Rząd musi ograniczyć rozdawnictwo

- Jestem zdumiony, że ze strony nowej koalicji rządzącej Donalda Tuska nie ma zapowiedzi ograniczenia rozdawnictwa stanowisk w sektorze państwowym – powiedział w RMF FM były premier.

Tekst jest aktualizowany, więcej informacji wkrótce