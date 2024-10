Włochy walczą z deficytem. Fitch i S&P Global to doceniają

„Wiarygodność fiskalna Włoch zwiększyła się, a budżet na 2025 r. podkreśla zobowiązanie rządu do przestrzegania unijnych reguł fiskalnych” — oceniła agencja ratingowa i utrzymała zasadniczą notę na poziomie BBB. Poprawa perspektywy jest wzmocnieniem rządu Giorgii Meloni, który doszedł do porozumienia z Komisją Europejską w sprawie skorygowania budżetu w ciągu 7 lat — stwierdził Reuter.

Rzym walczy o ograniczenie deficytu

Bruksela objęła w czerwcu Włochy i 6 innych krajów Unii (w tym Polskę) procedurą nadmiernego deficytu. Włoski wyniósł w 2023 r. 7,2 proc. PKB i był największy w strefie euro. We wrześniu rząd Meloni ogłosił nowe cele deficytu — w bieżącym roku wyniesie 3,8 proc., w następnym 3,3 proc. i zapowiedział, że do 2026 r. zmaleje poniżej unijnego kryterium 3 proc.

- Oceny agencji ratingowych wynikają z odpowiedzialnych działań tego rządu i podkreślają wiarygodność Włoch — oświadczył minister gospodarki Giancarlo Giorgetti po decyzji Fitch. Wcześniej tego samego dnia (18 października) S&P Global potwierdziła ocenę BBB i utrzymala stabilną perspektywę.

Deficyt zmaleje, ale zadłużenie wzrośnie

Mimo zapowiedzi zmniejszania deficytu budżetowego, zadłużenie finansów publicznych Włoch, drugie co do wielkości w strefie euro, zwiększy się według rządowej prognozy ze 134,8 proc. PKB w 2023 r. do 137,8 proc. w 2026 r., a dopiero potem zacznie maleć. Resort finansów wyjaśnił, że jest to konsekwencja kosztownych zachęt do remontów i ocieplania domów przyjętych w okresie pandemii w programie superpremii.

W minionym tygodniu analitycy przewidywali, że spodziewane pozytywne informacje od agencji ratingowych mogą zmniejszyć istniejącą różnicę rentowności (spread) między obligacjami włoskimi i niemieckimi. Po decyzjach obu agencji ta różnica zmalała do ok. 116 punktów bazowych, do poziomu najniższego od 2021 r.