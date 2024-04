Echa wywiadu z minister przemysłu. Tusk wspiera, minister precyzuje, PiS krytykuje

Czytaj więcej Elektroenergetyka Energetyka pozbędzie się węgla, ale stopniowo. Jest stanowisko MAP W Ministerstwie Aktywów Państwowych trwają analizy dotyczące stopniowego, ale jednoznacznego wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych – zapewnia MAP. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” i „Parkietem” minister przemysłu Marzena Czarnecka mówiła, że „twardego” wydzielenia energetyki nie będzie.

PiS przechodzi do ofensywy

Co ciekawe, zapytaliśmy obecną opozycję także o powstanie kilku wydzielonych podmiotów energetycznych, które by ze sobą konkurowały – tak jak mówi to minister Budka. – Nie ma na to szans. Ćwiczyliśmy to z bankami, kiedy rządziliśmy. Rozważaliśmy takie możliwości, ale banki nie chciały zgodzić się na kilka podmiotów. Uznawały bowiem, że kredytowanie kilku mniejszych podmiotów to znacznie większe ryzyko, aniżeli jednego dużego. Chodziło np. o to, żeby straty jednej elektrowni np. na węglu kamiennym rekompensowała elektrownia na węglu brunatnym. Banki godziły się na jeden podmiot, jeśli obecny rząd myśli, że teraz banki zmienią zdanie czeka go przykre zderzenie z rzeczywistością – mówi nam jeden z prominentnych polityków PiS zaangażowany w proces tworzenia wydzielenia węgla z energetyki za czasów poprzedniego rządu.

Głos w dyskusji zabrał także Jacek Sasin, były wicepremier, minister aktywów państwowych, który odpowiadał za poprzedni projekt wydzielenia węgla z energetyki w postaci Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. – Po tym jak dzisiaj Pani Minister Czarnecka ujawniła w mediach plan rządu Tuska na transformację energetyczną, państwowe spółki energetyczne zalały się na giełdzie krwią – pisze Sasin na platformie „X”. Jego zdaniem cała propozycja sprowadza się do dociążenia polskich państwowych spółek energetycznych wszystkimi problemami górnictwa, które jego rząd miał zabezpieczyć poprzez m.in. podpisanie umowy społecznej i wypracowanie mechanizmu pomocy publicznej. – Twierdzenie Pani Minister o konieczności podjęcia prac nad odseparowaniem elektrowni węglowych od grup energetycznych i jednoczesnym ich pozostawieniu w grupach jest absurdalne – wskazuje były wicepremier. Co więcej jego zdaniem plan polegający na przypisaniu elektrowni do kopalń jest bezsensowny i może być wygłaszany jedynie przez osobę niemającą pojęcia o górnictwie i energetyce. – Po pierwsze, różne pokłady węgla z tej samej kopalni różnią się parametrami od siebie i w przypadku takiego sztywnego powiązania po jakimś czasie mogłoby się okazać, że węgiel z przypisanej kopali nie pasuje do danej elektrowni. Po drugie, elektrownie korzystają z różnych gatunków węgla pochodzących z więcej niż jednej kopalni, który jest mieszany przed podaniem do pieca i w ten sposób osiąga się właściwe parametry – wskazuje przypominając, że banki od wielu lat wprost mówią, że nie finansują spółek zaangażowanych w węgiel i zaklinanie rzeczywistości nic tu nie zmieni.