Christine Lagarde : euro zapewnia suwerenność w niespokojnym świecie

Dwóch innych kandydatów do euro jak na razie boryka się z kłopotami. Starania Rumunii o członkostwo utrudniają wewnętrzne spory, o czym świadczy dynamiczna rotacja we władzach w Bukareszcie. Z kolei Bułgaria, najbiedniejszy kraj bloku, musiała w tym roku porzucić swój plan przystąpienia w 2024 r. Przyjęcie euro jest jednak teoretycznie warunkiem przystąpienia do Unii Europejskiej, Czechy, Węgry, Polska i Szwecja oraz Dania jak na razie powstrzymują się przed takim krokiem. „Ponieważ kilka krajów jest obecnie w trakcie przystępowania do UE, musimy zachować zdolność do zdecydowanego działania. Poszerzanie i pogłębianie nie wykluczają się wzajemnie. Jednak rozszerzenie może wymagać zmian w organizacji UE” — czytamy we wspólnej publikacji przywódców Wspólnoty.

Rewolucji nie będzie

Natomiast, jak poinformował EBC w końcu listopada, pojawi się nowa odsłona banknotów euro. Z przedstawionych projektów wynika, że projektanci postawili na tematykę kulturalną : mają przedstawiać zabytki, dzieła sztuki, literaturę, muzykę, odkrycia naukowe i wynalazki. Obecny będzie również motyw przyrodniczy , jak chociażby rzeki przekraczające granice lub wizerunki ptaków regionalnych.

„ Będzie to wspólny wątek łączenia Europejczyków i na tym właśnie polega Europa i nasza wspólna waluta: na łączeniu nas” – mówiła Christine Lagarde przedstawiając projekty nowych banknotów euro 30 listopada 2023.Nowe banknoty zastąpią będące w obiegu obecnie na których widnieją konstrukcje okien, bram i mostów. Zmiany nie dotyczą monet, na których pozostaną symbole narodowe.

Ostatecznie, jak będą one wyglądały okaże się w 2026 roku , natomiast faktyczne wprowadzenie ich do obrotu może zająć jeszcze kilka lat.

W ten sposób EBC chce przekonać obywateli Wspólnoty, że gotówka pozostanie na rynku. Nie zmienia to faktu, że EBC pracuje nad wprowadzeniem cyfrowej wersji własnej waluty .