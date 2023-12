Minister nowego resortu zdradza swoje główne zadanie. Chodzi o kopalnie

W pierwszej fazie rozwoju nowego Ministerstwa Przemysłu obsługę zapewnią mu — zgodnie z rozporządzeniem premiera — Ministerstwo Aktywów Państwowych i Śląski Urząd Wojewódzki. - W kolejnej fazie, mam nadzieję, utworzymy resort i urząd ministra. Aby się to dokonało, potrzebujemy zmiany w ustawie o działach administracji rządowej. Te działy, które mają nam podlegać, muszą nam zostać przypisane. Część mocą rozporządzenia zostało nam już przypisane przez premiera — mówiła minister Marzena Czarnecka na konferencji prasowej w Katowicach 29 grudnia 2023 r.

Czytaj więcej Energetyka Zawodowa Energetyka znalazła się w cieniu Śląska Za energetykę w nowym rządzie Donalda Tuska będą odpowiadać trzy resorty: klimatu i środowiska, aktywów państwowych oraz przemysłu na Śląsku. Zakres kompetencji jest jeszcze w fazie negocjacji i wykuwania.

Docelowo będą jej podlegać spółki górnicze, a także elektrownie węglowe, ale już po wydzieleniu ze spółek elektroenergetycznych. Pomysł na to jest, ale inny od poprzedników, a więc bez tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, która za rządów PiS miała zarządzać wszystkimi elektrowniami węglowymi w kraju.

Na początek notyfikacja w Brukseli pomocy dla polskiego górnictwa

- Najtrudniejsze zadanie, przed którym stoimy, to zatwierdzenie decyzji dotyczącej notyfikacji pomocy publicznej dla górnictwa i umowy społecznej. Naszym poprzednikom nie udało się dopiąć tego przez blisko dwa lata. Mam nadzieje, że uda się to nam w najbliższym czasie — mówiła min. Czarnecka. - Najbliższy czas to połowa stycznia 2024 r. Wówczas wybieram się do Brukseli i mam nadzieje, że przeprowadzimy ten wniosek, który od dwóch lat był w praktyce w zamrażalce — powiedziała.