Gotówka dla akcjonariuszy. Firmy coraz częściej stawiają na skupy akcji

Skup akcji kontra dywidenda

Między dywidendą a skupem akcji istnieje kilka różnic, które zdaniem Seweryna Masalskiego, zarządzającego funduszami w MM Prime TFI, faworyzują skupy.

– Skup akcji własnych ma kilka przewag w stosunku do dywidendy. Dla akcjonariuszy to możliwość podjęcia decyzji o uczestniczeniu w podziale zysków lub zwiększeniu udziału w spółce, to sposobność pozbycia się części akcji bez martwienia się o płynność, to w niektórych przypadkach realizacja straty podatkowej do rozliczenia z zyskami z innych transakcji – wskazuje ekspert. Jednocześnie zauważa, że buy back z punktu widzenia samej spółki to zyskowny sposób na wykorzystanie wolnych środków, jeśli zarząd postrzega wycenę akcji za atrakcyjną.

– W ten sposób można też pozyskać akcje bez emisji nowych na cele przejęć lub realizacji programu motywacyjnego. Główna wada dla akcjonariuszy, szczególnie drobnych, to konieczność podjęcia działań w celu uczestniczenia w podziale zysków wobec bezobsługowej dywidendy. Czasem zasady skupu akcji mogą być bardziej korzystne dla dużych akcjonariuszy – zauważa Mateusz Namysł, menedżer ds. portfeli, Santander BM. Informację o skupie akcji własnych można potraktować jako sygnał z zarządu, że spółka jest niedowartościowana. – Na skupy akcji spółki decydują się w przypadku, gdy właściciele postrzegają obecne ceny jako atrakcyjne względem ich percepcji wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia obecnych akcjonariuszy skup akcji jest korzystny ze względu na pojawienie się istotnego kupującego i zebrania podaży z rynku. W dłuższym terminie w przypadku umorzenia akcji przez spółkę poprawiają się wskaźniki finansowe spółki, takie jak zysk na akcję, co pozytywnie może wpływać również na wycenę akcji – wyjaśnia.