Lawina przejęć w USA?

Przypomina on, że ostra polityka antytrustowa administracji Bidena przyczyniła się do tego, że wiele planowanych fuzji i przejęć nie doszło do skutku. Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów takiej odwołanej umowy była fuzja linii lotniczych JetBlue ze Spirit Airlines.

– Spodziewałbym się, że będziemy mieć mniej sceptycyzmu ogólnie w kwestii fuzji i przejęć, a szczególnie będzie to dotyczyło producentów dóbr konsumenckich – wskazuje Mike Keeley, szef działu praktyk antytrustowych w kancelarii Axinn, Veltrop & Harkrider.

Według danych agencji Bloomberga w tym roku doszło w USA do fuzji i przejęć opiewających łącznie na 1,3 bln dol. (licząc łącznie z transakcjami, które są w trakcie realizacji). Ich wartość była o 17,8 proc. większa niż w 2023 r. Największym z nich było przejęcie za 35,5 mld dol. firmy Kellanova przez Mars Inc.

Na początku tego tygodnia doszło do ogłoszenia dwóch dużych umów. Firmy Omnicom oraz IPG poinformowały, że prowadzą rozmowy o fuzji, w ramach której powstałaby największa na świecie agencja reklamowa. Tymczasem agencja Bloomberga doniosła, że koncern spożywczy Mondelez rozważa zakup firmy Hershey, czyli znanego amerykańskiego producenta słodyczy. Nie wiadomo jeszcze, jak duża może być to oferta. Hershey jest jednak wyceniany na 46 mld dol.

Możliwe bariery

Zmiana administracji w Waszyngtonie nie musi jednak oznaczać, że nowe władze będą przychylne wszystkim fuzjom i przejęciom. Ekipa Trumpa może bowiem patrzeć nieprzychylnie na transakcje, w których spółki z zagranicy będą próbowały przejąć ważne amerykańskie firmy. Prezydent elekt stwierdził już, że jest przeciwny zakupowi U.S. Steel przez japoński koncern Nippon Steel Corp.