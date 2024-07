Kiedy ponad 40 lat temu zamachowiec strzelał do Ronalda Reagana, rynki zareagowały głębokim spadkiem. Tak głębokim, że handel został całkowicie wstrzymany. Ale już następnego dnia powróciły do bardzo skromnego wzrostu. Dzień po zamachu, 31 marca 1981 roku indeks S&P zwiększył się o 1 procent, a 10-letnie obligacje staniały o 9 pkt bazowych do 13,13 proc.

Cytowany przez Bloomberga Marko Papic, główny strateg w kalifornijskim BCA Research Inc., wskazuje, że rosnące szanse Trumpa na wygraną powinny zwrócić uwagą przede wszystkim na rynek obligacji. — Widzę tam duże prawdopodobieństwo wielkiej rewolty — mówił.

Inni analitycy widzą także zdecydowane ruchy na rynku kryptowalut. Był on zauważalny już w momencie, kiedy informacje o zamachu przedostały się na rynek. Pojawiają się także opinie, że to właśnie kryptowaluty staną się teraz „nową bezpieczną przystanią” dla kapitału. Taką, którą dotychczas było przede wszystkim złoto.