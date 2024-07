Zmiany kadrowe na GPW. Są nowi członkowie zarządu

Trwa wymiana zarządu GPW

Na razie nie wiadomo co z funkcją członka zarządu odpowiedzialnego za obszar prawny. Co prawda na to stanowisko też został rozpisany konkurs, ale w piątek nie było jeszcze oficjalnej informacji o jego rozstrzygnięciu. Na razie więc stanowisko to dalej zajmuje Monika Gorgoń.