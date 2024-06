We wtorek pozytywne nastroje utrzymały się na krajowym parkiecie, dzięki czemu indeksy mogły kontynuować zwyżki. Prawie godzinę po starcie notowań indeks największych spółek WIG20 powiększył swoją przewagę do ponad 1 proc. będąc coraz bliżej poziomu 2500 pkt.

Reklama

Do kontynuowania zakupów przekonał inwestorów kolor zielony przeważający na zagranicznych rynkach akcji. Większość głównych indeksów na europejskich giełdach rozpoczęła notowania na plusie, dając nadzieję na zrehabilitowanie się po niezbyt udanej próbie poniedziałkowego odbicia. Warunki ku temu mają dziś wyśmienite. Inwestorów handlujących w Europie pozytywnie nastroiła poniedziałkowa sesja za oceanem, którą amerykańskie indeksy S&P500 i Nasdaq zakończyły zwyżkami wspinając się na nowe szczyty hossy.

Duże spółki kontynuują odbicie

Na giełdzie w Warszawie największym zainteresowaniem kupujących cieszą się największe spółki z indeksu WIG20. Lokomotywą dzisiejszych wzrostów są walory banków z zyskując ponad 2 proc. p PKO BP na czele. Na celowniku kupujących znalazły się także spółki surowcowe KGHM i JSW, co przekłada się na niemal równie efektowne zwyżki kursów. W przypadku węglowej spółki jest to już piąta wzrostowa sesja z rzędu. Poniedziałkowe odbicie próbują kontynuować także papiery Cyfrowego Polsatu i PZU. Natomiast a drugim biegunie są lekko przecenione walory LPP, Grupy Kęty i Allegro.

Pozytywne nastroje przekonały inwestorów do zakupów także na szerokim rynku akcji, gdzie we wtorkowy poranek wyraźną przewagę mają drożejące walory. W czołówce najmocniej drożejących firm jest dziś m. in. Celon Pharma, która przed sesją pochwaliła się wstępnymi wynikami drugiej fazy badań klinicznych rozwijanego leku reumatoidalne zapalenie stawów